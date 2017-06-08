Мировой рейтинг лучших университетов QS: движение российских вузов

Видеомост Москва – Владивосток – Лондон, посвященный официальной презентации русскоязычной версии 12-го рейтинга лучших университетов мира — QS World University Rankings 2017/2018.

— ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина ЧЕРНИКОВА;

— ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Ильшат ГАФУРОВ;

— ректор МГТУ им. Баумана Анатолий АЛЕКСАНДРОВ.

В мероприятии также приняли участие представители НИУ ВШЭ, МГИМО МИД России, Новосибирского государственного университета, РУДН, МФТИ, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Во Владивостоке:

— руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА;

В Лондоне:

— региональный директор компании QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя ЗАЙЦЕВА.

Как проявили себя российские вузы? Увеличилось ли их представительство в рейтинге? Улучшились ли их позиции? Что сделано для достижения позитивной динамики?