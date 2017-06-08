Эксперт QS: Россия укрепляет позиции в рейтинге лучших университетов мира

Российские университеты продолжают усиливать свое присутствие в ежегодном международном рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings, составляемом международной компанией Quacquarelli Symonds (QS), рассказала корреспонденту РИА Новости Анне Курской региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева.

В 2017 году в тысячу лучших университетов мира вошли 24 российских вуза, и два из них – впервые. Это Саратовский государственный университет и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), причем ИТМО сразу попал в группу "601-650", отметила эксперт.

"Мы очень рады тому, что Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова после перерыва в несколько лет вернулся в первую сотню рейтинга. Правда, в этот раз МГУ занял не 93 место, которое он по необъяснимому совпадению c 2005 года занимал трижды, а 95 место. Это большой успех для МГУ", — отметила эксперт.

Всего лишь три российских университета снизили свои позиции в этом году, сообщила Зоя Зайцева.

"Это вовсе не означает, что они стали хуже работать. Возможно, как раз наоборот. Просто конкуренция очень высока, среднемировые значения всех параметров улучшаются из года в год, поэтому, чтобы сохранить свое место в рейтинге, важно развиваться, двигаться вперед. Многие вузы улучшили свои показатели относительно самих себя в прошлом году, у кого-то эти улучшения были выше среднемировых – и тогда позиция улучшалась, у кого-то улучшения были чуть ниже средних, тогда шло движение вниз. В связи с этим хочется отметить достижения Новосибирского государственного университета. За минувший год он поднялся на 41 место, что непросто в группе топ-300, в этом большая заслуга ректора и его команды", — подчеркнула эксперт.

Программа "5-100" приносит плоды

Представитель QS отметила прямую связь между продвижением российских вузов в мировом рейтинге и работой государственной программы "5-100". Эта программа повышения конкурентоспособности российских университетов предполагает, что пять российских вузов к 2020 году должны войти в первую сотню ведущих университетов мира.

"Большинство университетов, участвующих в программе "5-100", за последнее время продемонстрировали прогресс на мировом уровне. Кроме того, они косвенным образом стимулируют к развитию и те вузы, которые в программе не участвуют, за счет сотрудничества и конкуренции", — сообщила Зоя Зайцева.

По ее мнению, дополнительное стимулирующее воздействие на российские вузы оказывает и рост глобальной конкуренции университетов. Сегодня российский абитуриент может получить образование не только в России, но и за рубежом за сопоставимые деньги (а для карьеры за границей иностранный диплом в большинстве случаев дает преимущество), и это мотивирует российские вузы поднять качество своей работы и свою конкурентную привлекательность.

"Как следствие, в последнее время работодатели по всему миру стали лучше воспринимать выпускников российских университетов. Если раньше за рубежом широкой известностью пользовался только МГУ, то постепенно и другие вузы приобрели определенную узнаваемость", — рассказала эксперт.

Критерии и методы

Традиционно международный рейтинг QS составляется исходя из шести критериев: академическая репутация, соотношение профессорско-преподавательского состава к числу студентов, репутация вуза среди работодателей, индекс цитируемости научных публикаций, доля иностранных студентов и доля иностранных преподавателей.

Однако в методику проведения рейтинга ежегодно вносятся изменения, и 2017 год не стал исключением, рассказала Зоя Зайцева.

"С этого года отзывы российских работодателей о качестве подготовки специалистов в том или ином университете приравнены по баллам к отзывам иностранных работодателей, тогда как ранее они учитывались с меньшим весом. Это хорошая новость для российских университетов, поскольку отзывы работодателей вносят вклад в 10% в суммарную оценку вуза, и прирост этого показателя может отразиться на позиции университета в рейтинге", — сообщила она. Особенно заметен этот эффект будет в следующем предметном рейтинге QS, где вес голосов работодателей может достигать 30% от общей оценки.

Кроме того, исследователи внесли изменения в метод учета публикаций и цитируемости университетов. Если раньше эти показатели учитывались только за последние пять лет, то с 2017 года эти сроки изменились: по-прежнему берется окно публикаций в пять лет, однако цитирование берется за шесть, давая вузам шанс на дополнительные год для цитирований, а также приведения в порядок всех данных в Скопусе. Это изменение правил также может пойти на пользу результатам российских университетов, полагает эксперт QS.

Еще одно новшество связано с уточнением позиций университетов в нижней части таблицы рейтинга.

"За годы исследований у нас накопилось достаточное количество данных для того, чтобы внутри группы "700+", куда все предыдущие годы входили университеты от 700 до 1000 места без какой-либо детализации, выделить группы "701-750", "751-800" и "800+". И здесь важно отметить, что если такой российский университет, как, например, РЭУ Плеханова, чисто формально переместился из группы "700+" в группу "800+", то это совершенно не означает, что он ухудшил свою позицию в рейтинге – он остался на своем прежнем месте. А вот Нижегородский университет имени Лобачевского, вошедший в группу 701-750, вырос. Это просто техническое следствие изменения системы учета", — рассказала Зоя Зайцева.

В целом, по ее словам, общие мировые тенденции рейтинга сохранились на уровне прошлых лет.

"Нельзя сказать, что результат какой-то отдельной страны нас сильно удивил. В то же время мы рады отметить, что вузы стали предоставлять нам более полную и качественную информацию для участия в рейтинге. В первую очередь это касается университетов США и Австралии, где рынок высшего образования считается одним из важных секторов экономики. Также и работодатели по всему миру стали более активно предоставлять отзывы о выпускниках того или иного университета. Все это помогает сделать рейтинг более качественным и информативным", — заключила она.