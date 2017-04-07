Студентам РФ, учащимся за рубежом, предложат пройти практику в России

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Как вернуть российских студентов в Россию, обсудили эксперты в Общественной палате (ОП) РФ, где накануне состоялся круглый стол "Россия как привлекательная площадка для специалистов, получивших образование за рубежом".

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина, говоря о перспективах возврата квалифицированных специалистов в Россию, подчеркнула важность работы с молодежью по укреплению позитивного имиджа России.

Так, по ее словам, ОП совместно с Российским фондом мира уже два года реализует проект "Русский уголок" по продвижению русского языка и литературы за рубежом, а Россотрдничество организует программу краткосрочных ознакомительных поездок для иностранцев в Россию "Новое поколение".

"Из-за того, что сейчас идут информационные воины объективная ситуация в России в зарубежных СМИ сильно искажается", ‒ отметила эксперт, добавив, что в этой ситуации задача российской стороны ‒ объективно показать строительство в России многих важных объектов, прорыв в сельском хозяйстве, импортозамещение, развитие новых технологий, поддержку молодых ученых.

Выступая на круглом столе, представитель сообщества русскоговорящих студентов Университета Королевы Марии Михаил Кисляк отметил, что сообщество обратилось в органы государственной власти и российские предприятия с вопросом о возможности заключения соглашений, которые бы позволили обучающимся в зарубежных странах русскоговорящим студентам проходить практику и интернатуру в России.

Он привел статистику, согласно которой в Англии проживает примерно 400 тысяч граждан РФ, значительная часть ‒ студенты. "Отток специалистов умственного труда существенно превышает его приток ", ‒ добавил он, подчеркнув, что в Россию возвращается не более 25 процентов русскоговорящих выпускников зарубежных вузов.

Для повышения численности потенциальных практикантов сообщество намерено создать отдельный информационный портал. Кроме того, уже создан Альянс русскоговорящих студенческих сообществ Британии, в который входит более 40 лучших университетов Англии.

"Подобные меры позволят создать единую площадку для наиболее успешных русскоговорящих студентов с последующим трудоустройством их в российские организации", ‒ подчеркнул спикер, добавив, что это будет стимулировать возвращение умов в Россию.

По итогам круглого стола Общественная палата рекомендовала Министерству образования и науки РФ провести совместно с зарубежными вузами-партнерами мероприятия, направленные на обмен лучшими практиками в области трудоустройства выпускников.



