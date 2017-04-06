МИФИ заметно улучшил свои позиции в глобальном рейтинге университетов RUR

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" поднялся на 40 позиций в международном рейтинге университетов Round University Ranking (RUR) за 2017 год и занял 231 место в мире и второе, после МГУ, место среди российских участников рейтинга.

Россия представлена в рейтинге 67 университетами из 30 регионов и находится на 4-м месте в мире по количеству представленных вузов. Для сравнения, в 2016 г. Россия была представлена 23 вузами. Всего в рейтинге RUR-2017 приняли участие 763 университета из 74 стран мира.

НИЯУ МИФИ участвует в программе государственной поддержки вузов "5-100" с 2013 года, сообщил декан факультета повышения квалификации и переподготовки кадров Сергей Киреев.

"За эти годы в университете была проведена глубинная трансформация в системе управления, образования и науки. В 2016 году были созданы 5 научно-образовательных института по прорывным научным направлениям. Существенно возросла интернационализация университета — сегодня примерно 20% иностранных студентов обучается в НИЯУ МИФИ, многие из них из стран присутствия государственной корпорации "Росатом”", — рассказал он РИА Новости.

Сергей Киреев отметил, что вуз стал международной площадкой для проведения крупных научных конференций, в которых принимают участие ведущие зарубежные и российские учёные. Во многом благодаря этому возросла узнаваемость университета за рубежом. Так, за последние 3 года более чем в 10 раз выросло количество публикаций в зарубежных СМИ о НИЯУ МИФИ.

"Отрадно, что эти изменения в деятельности университета нашли отражение в глобальном рейтинге RUR 2017 года, и наш университет смог занять второе место среди российских университетов и 231 место среди лучших университетов мира. Важным результатом этого рейтинга для НИЯУ МИФИ является высокое 31-40 место в мире по цитированию научных работ. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении", — подчеркнул Сергей Киреев.

Университеты в рейтинге RUR оцениваются по 20 параметрам, сгруппированным в 5 направлений измерения: качество преподавания (40% от оценки вуза), качество исследований (40%), уровень интернационализации (10% от оценки вуза), уровень финансовой устойчивости (10%).

Проект повышения конкурентоспособности российских университетов "5-100" предполагает, что пять российских вузов к 2020 году войдут в первую сотню ведущих университетов мира.



