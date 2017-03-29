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Навигатор абитуриента
В Мире

Международная карьера: какие дипломы ценит работодатель

14:1929.03.2017
(обновлено: 17:27 29.03.2017)
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Вручение дипломов с отличием выпускникам МГУ им. М.В.Ломоносова
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Где лучше получать образование – в России или за рубежом? Дипломы каких вузов ценятся на международном рынке? Что такое gap year ("год разрыва") и как его проводит молодежь Европы? Об этом в интервью корреспонденту РИА Новости Антону Звереву рассказала региональный директор международной компании QS (Quacquarelli Symonds, Великобритания) по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева. 

Российские вузы глазами студентов - 2017
© РИА Новости, Инфографика
Российские вузы глазами студентов - 2017
– Зоя, ваш московский коллега, руководитель проекта "Типичный абитуриент" Владислав Белый высказал мнение, что российские абитуриенты свои планы на жизнь формируют значительно позже ровесников из-за рубежа. Вы с этим согласны?   

– Действительно, эти соображения не лишены оснований. Существует определенный разрыв между зрелостью, пониманием жизненных задач, стоящих перед российским абитуриентом, и тем, на каком этапе своего образовательного или карьерного пути он в данный момент находится.   

Это не умозрительные рассуждения. Дело в том, что наша компания выросла из международных выставок. Мы организуем образовательные мероприятия по всему миру вот уже более двадцати лет. Их география – от Северной Америки до Австралии, по двести выставок ежегодно. Вообразите, какое количество молодежи мы пропускаем через себя. 

Российские вузы в рейтинге QS по направлениям подготовки – 2017
© РИА Новости, Инфографика
Российские вузы в рейтинге QS по направлениям подготовки – 2017
По-моему, ребята из Российской Федерации смотрятся на общем фоне прекрасно. Они деловиты, собранны, знают, чего хотят. И все-таки есть один момент, который резко отличает россиян от иноземных сверстников. 

Во всем мире двухуровневая система высшего образования "бакалавриат плюс магистратура" позволяет выпускникам школ брать так называемый gap year – "год разрыва". Нечто вроде академического отпуска. Сначала – между школой и бакалавриатом. Ну а дальше между бакалавриатом и магистратурой и так далее.  

Этот пробел может вмещать в себя летние практики, волонтерство, путешествия. Или реальную работу, мотивированную задачей найти себя. Поиск себя – это нормально, так и должно быть в мире, который меняется ежесекундно. И это чрезвычайно увлекательно. Кто-то даже сказал, что жизнь начинается за пределами зоны вашего комфорта, в отрыве от привычного.    

Вузы России: навигатор абитуриента - 2017
© Инфографика
Вузы России: навигатор абитуриента - 2017
В России, к сожалению, господствует другой стереотип. Не поступить в вуз сразу после школы – это (не столько для ребенка, сколько для его родителей) смерти подобно. Но возьмите Великобританию, ту же Австралию, США. Там практика "поисковых каникул" весьма распространена. Она помогает молодежи руками, что называется, мир пощупать. Чтобы понять, чем ты хочешь в нем заниматься. 

Кроме того, во многих странах болонской системы очень высока миграция ребят между университетами. Это когда, закончив бакалавриат в одном вузе, магистратуру берешь в другом.  

У нас традиция обратная. Да здравствует оседлость! Что это – наследие специалитета? Или какая-то привычка? Далеко не всегда у наших молодых есть понимание, что, выбрав вторую ступень в альтернативном вузе, можно существенно продвинуться по основной специальности. Или даже ее поменять, если пришло понимание, что хочется чего-то другого. 

– Всегда ли, по вашим наблюдениям, наши студенты-первокурсники понимают, что "на выходе" они получат вместе с вузовским дипломом?    

Студенты МГПУ
© Пресс-служба МГПУ
Рейтинг востребованности вузов в РФ - 2016
–  Далеко не всегда, ведь не все университеты обеспечивают реальной практикой. А как иначе они могут это понять, если у них не было возможности познакомиться с профессией вживую, взяв по окончании школы или бакалавриата тот же gap year?   

На мой взгляд, для того чтобы потенциальному студенту влюбиться в геологию, ему надо как минимум прийти на этот факультет. Посмотреть лаборатории, внутренний музей будущей альма-матер. 

Знаю, что при некоторых российских университетах действуют предметные кружки, которые ежегодно выезжают на свои летние базы. Они принимают учеников, начиная с восьмого или девятого класса. И тогда ребятам повезло: у них есть шанс заранее примерить ремесло геолога, нефтяника или агрария.  

А если клубно-секционная работа в вузе не задалась? Как ребенку узнать, любит он, к примеру, экономику или нет? Наиболее подкованные отправляются на летнюю экономическую школу во Францию, допустим. Преподаватели Сорбонны, Сайнс По, ключевых университетов этой страны собираются именно там.    

Летний академический семестр – очень хороший, по-моему, способ самодиагностики и роста. Он помогает молодому человеку приобщиться к самым разным А) профессиям, предметным областям, и Б) системам образования, культурам. 

Гораздо проще после этого будет решить вопрос и о предполагаемом обучении за рубежом. 

– Как все-таки определиться платежеспособным родителям среди многообразия зарубежных вузов? Что вы им посоветуете?    

– Я создала бы матрицу вопросов, на которые предложила бы ответить и родителю, и абитуриенту. Какие области знаний (математика, биология или журналистика) даются молодому человеку легче? Говорит ли он по-английски, легко ли познает новые языки? Насколько, как студент, конкурентоспособен? 

Хватит ли у него ума и силы воли, чтобы получать в чужих краях стипендию? Есть ли у него желание международной карьеры? Насколько комфортно он будет чувствовать себя в аудиториях Кембриджа, Стэнфорда или Болонского университета?  

Теперь о том, что выбирать. С точки зрения международных карьерных возможностей европейские, американские и некоторые азиатские дипломы дают более высокий карьерный старт. Если ты закончил Сорбонну или университет Рэдинга, европейскому работодателю больше о тебе и знать ничего не нужно. В его глазах выпускник этих брендов автоматически обладает неким знаком качества. 

К сожалению, не обо всех российских университетах можно сказать то же самое.  

– Зато выбор у наших абитуриентов на зависть широкий. Вас не пугает перспектива поголовного высшего образования для россиян?

– Пугает. "Некоторым высшее образование не нужно, а некоторым не поможет", – сказал один выпускник MIT. И я с ним согласна. В стране, насколько мне известно, количество и специфика вымываемых в некоторых областях вакансий таковы, что их вполне могли бы заполнить компетентные выпускники колледжей и техникумов.  

– С вашей точки зрения, какие дипломы с отечественной аббревиатурой обладают стойкой узнаваемостью на международном рынке?  

– Прежде всего, на Западе узнают дипломы наших хороших технических и классических университетов: МГУ, СпбГУ, Физтеха, Бауманки, Новосибирского и Томского госуниверситетов, Томского политехнического университета. 

В ряде стран лучше всего знают РУДН благодаря многочисленным выпускникам еще с советских времен. Поэтому с точки зрения построения карьеры в любой точке мира нужно следовать этой тенденции: заканчивать либо хороший международный, либо хорошо узнаваемый технический или естественнонаучный университет в России. 

К слову, про сильные российские университеты. Мой коллега по консалтинговому подразделению QS, проработавший много лет на европейские и бразильские государственные агентства, правительства и университеты, этим летом едет со своим четырнадцатилетним сыном в Новосибирск, знакомить его с университетом. Думаю, это о многом говорит. 

Слегка перефразируя рекомендацию, которую я слышала от выпускников различных бизнес-школ, скажу так. Если ты хочешь работать в любой точке земного шара, заканчивай американскую бизнес-школу. Если планируешь трудоустроиться в Европе или на восток от нее, иди в европейскую. А если думаешь работать в Азии, то выбирай американскую или азиатскую. Этот совет применим и к лучшим мировым университетам.  

В остальном ничего не меняется. Для 98 процентов менеджеров по персоналу, если они видят в резюме название университета, которое не могут за две минуты найти в международных рейтингах, вашего резюме не существует.    


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