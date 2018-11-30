С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Около 100 тысяч школьников до конца года пройдут этапы проекта по профориентации "Билет в будущее", сообщила журналистам министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"Только за два дня в Петербурге 30 тысяч учеников смогли познакомиться с теми профессиями, которые предлагает им будущее и которые они могут начать осваивать в ближайшее время. На сегодняшний день мы говорим о цифре до конца декабря в 100 тысяч наших ребят, которые смогут пройти эти два этапа — смогут пройти специальные тесты и фестиваль профессий, — и обрести себя", — сказала она, комментируя реализацию проекта по профориентации "Билет в будущее".

Минпросвещения в 2018 году запустило проект по ранней профориентации "Билет в будущее". Проект поручил реализовать президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года. Он предложил запустить проект ранней профориентации школьников, который позволит ребятам попробовать себя в будущей профессии в ведущих компаниях страны.