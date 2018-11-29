Финал олимпиады по русскому языку для детей из-за рубежа пройдет в Москве

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Финал XVI Международной олимпиады по русскому языку для школьников зарубежных стран начнется третьего декабря в институте имени А.С. Пушкина, в нем примут участие 128 школьников из 33 стран Европы, Азии и Америки, сообщили в пресс-службе вуза.

"Третьего декабря в Институте Пушкина начнется финал XVI Международной олимпиады по русскому языку для школьников зарубежных стран. В Москве соберутся 128 ребят из 33 стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на открытии олимпиады школьников будут приветствовать представители посольств зарубежных стран в России, участники олимпиады примут участие в открытии выставки в Институте Пушкина "Тургенев: французская жизнь русского романа".

"В течение недели финалисты олимпиады будут бороться за звание победителей: демонстрировать знания письменного и устного русского языка, страноведения России. Большой популярностью среди ребят пользуются конкурсы чтецов и ораторов. Кроме того, организаторы подготовили для зарубежных школьников интересную культурно-познавательную программу", — рассказали в вузе.

Там добавили, что 7 декабря состоится торжественное закрытие олимпиады, на котором назовут 10 абсолютных победителей, эти школьники получат право на бесплатное обучение в российском вузе по направлениям "филология" или "лингвистика".

Олимпиада проводится Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина под эгидой Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) при поддержке министерства просвещения РФ и Россотрудничества. С 2016 года отборочный тур проводится в онлайн-формате на портале "Образование на русском". Принять участие в отборочном туре может любой школьник, знающий или изучающий русский язык. В 2018 году для участия в олимпиаде на портале "Образование на русском" зарегистрировалось 1,64 тысячи детей.