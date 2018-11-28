МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Количество вузов, которые подали заявку на участие в олимпиаде "Я – профессионал", увеличилось в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом, сообщила в среду пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей".

"Студенты из 1281 вуза и их филиалов подали заявку на олимпиаду "Я – профессионал", что в полтора раза больше показателя прошлого года (828 вуз в 2017-2018 учебном году)", — говорится в пресс-релизе.

По данным АНО "Россия — страна возможностей", первое место по количеству поданных заявок занимает НИУ ВШЭ — 16 454 студента, на втором — МГТУ им. Н.Э. Баумана (12 305). Замыкает тройку лидеров МГУ им. М.В. Ломоносова (10 792).

В 2018/19 учебном году дипломанты олимпиады получат денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны.

Олимпиада "Я – профессионал" рассчитана на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры. Задания составлены научными сотрудниками российских вузов и профессионалами крупных государственных и частных компаний.

Платформа "Россия — страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия — страна возможностей" была создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.