Форум "Студенческое технологическое предпринимательство" проходит в Томске

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Национальном исследовательском Томском политехническом университете (ТПУ) стартовал Международный форум "Студенческое технологическое предпринимательство".

"Чем более развита система малых инновационных предприятий вокруг вуза, чем больше продуктов выпущено под брендом Томского политеха, тем выше его узнаваемость в стране и мире", – заявил, открывая форум, ректор ТПУ Петр Чубик.

Он напомнил, что именно ТПУ первым в стране создал малое инновационное предприятие в рамках Федерального закона № 217. И в том же 2009 году открыл Школу инженерного предпринимательства. "Эти три направления подготовки кадров – высококвалифицированных инженеров, исследователей и технологических предпринимателей – и сейчас остаются нашими ключевыми приоритетами", – отметил он.

По его словам, обучая студентов предприимчивости и предпринимательству, вуз рассчитывает, что "выпускники вернутся в университет в качестве заказчиков НИОКР, участников образовательного процесса и основных вкладчиков в наш эндаумент-фонд".

Форум открылся дискуссией на тему "Могут ли университеты вырастить из студентов предпринимателей?". Участниками встречи стали ректор ТПУ Петр Чубик, заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова, представители известных томских IT-компаний.

Модерировал дискуссию директор департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России Артемий Рожков. По его словам, Томск является уникальной территорией сосредоточения вузовского образования. "Должен сказать, что университетское образование в Томске обеспечивает высокий уровень глобальной конкурентоспособности высшего образования", – сказал Рожков.

Своим опытом и видением поделились в ходе дискуссии эксперты из США и Финляндии.

"Около двухсот пятидесяти проектов поступает в университет ежегодно", – рассказал менеджер Центра коммерциализации и трансфера технологий Университета Юты (США) Спенсер Уокер.

В вузе, по его словам, создана структурированная цепочка для оценки рыночной успешности проекта, определения интеллектуальной собственности. "И мы однозначно опираемся на собственную экосистему и мнение внешних экспертов, с которыми сотрудничаем", – сказал он.

В рамках форума состоялись круглые столы "Студенческое технологическое предпринимательство: требования бизнеса и возможности университетов", "Как научить студентов создавать стартапы". Прошел VII ежегодный конкурс бизнес-проектов "10К: идеи для жизни", в который вовлечены студенты всех университетов города.

Цель форума, организованного Томским политехническим университетом, – обсуждение и обобщение лучших практик воспитания и формирования предпринимательских компетенций у студентов технических направлений, обмен опытом по обучению предпринимательству.

Партнерами выступают Минобрнауки России, администрация Томской области, АО "Российская венчурная компания", Консорциум ведущих европейских технических университетов – CLUSTER, Ассоциация инженерного образования России и другие.

Выработанные рекомендации будут представлены Минобрнауки России.