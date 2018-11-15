"Профстажировки" ОНФ для школьников станут регулярными

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Акция "Неделя в профессии" проекта Общероссийского народного фронта "Профстажировки" станет традиционной и будет проводиться несколько раз в год, сообщает пресс-служба ОНФ.

"Учитывая большой интерес школьников и предприятий, акция станет традиционной и будет проходить несколько раз в год", – цитирует пресс-служба координатора проекта ОНФ "Профстажировки", члена Общественной палаты РФ Илью Семина.

Подобные акции необходимо проводить как можно чаще, приводит слова модератора региональной площадки ОНФ "Производительность труда и поддержка занятости", директора ГУП "Аргунский комбинат стройматериалов и стройиндустрии" Сациты Уциевой пресс-служба ОНФ.

"Они дают возможность поднять имидж рабочих специальностей, рассказать о них будущим абитуриентам средних специальных и высших учебных заведений. Ребята должны знать, что реализовать себя можно и на должностях технического характера", – отметила Уциева.

По мнению Семина, акция "Неделя в профессии" открывает больше возможностей для ранней профориентации школьников. Причем не только старших, но и средних классов. Именно в это время, по его словам, начинает формироваться выбор будущего профессионального пути.

Отмечается, что в этом году акция проходила впервые. За неделю с 6 по 12 ноября активисты Народного фронта организовали 400 экскурсий для школьников средних и старших классов на градообразующие и промышленные компании, предприятия социальной сферы и ведущие российские компании оборонно-промышленного комплекса. Всего за время акции школьники посетили почти 300 российских предприятий. Участие в мероприятиях приняли более 10 тысяч школьников в 83 регионах страны.

Акция "Неделя в профессии" проводилась в рамках реализации проекта ОНФ "Профстажировки". Ее цель – показать школьникам работу современного предприятия изнутри, сформировать у детей целостное представление о технологическом цикле производства продукции, повысить престиж инженерных и рабочих профессий, способствовать ранней профориентации на занятость в промышленности и других приоритетных сферах экономики.