Более 350 тыс студентов зарегистрировались на олимпиаду "Я – профессионал"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Число заявок на участие в студенческой олимпиаде "Я — профессионал" превысило 350 тысяч, это на 15% больше, чем в прошлом учебном году, сообщила пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей".

"Число заявок, поданных на участие в студенческой олимпиаде "Я — профессионал", превысило 350 тысяч, что на 15% больше количества регистраций прошлого года (295 тысяч заявок в 2017/2018 году)", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на 59% увеличилось число заявок, поступивших из Москвы, в полтора раза — из Приморского края, в два раза — из Курской и Новосибирской областей, а также Красноярского края. Самыми популярными направлениями олимпиады, по информации пресс-службы, стали психология, экономика, математика, менеджмент и лечебное дело, педиатрия.

Отборочный этап олимпиады начнется 24 ноября. В 2018/19 учебном году дипломанты олимпиады получат денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны.

Олимпиада "Я — профессионал" входит в линейку проектов платформы "Россия — страна возможностей". Первая олимпиада была проведена в 2017 году, на нее поступило 295 тысяч заявок по 27 направлениям. До финала дошли более 4,8 тысячи человек из 431 вуза. Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, они получили денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях страны.

В Москве 26 сентября состоялась церемония открытия второй олимпиады, в мероприятии принял участие первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Во второй год проведения олимпиады количество конкурсных направлений увеличилось до 54.

Платформа "Россия — страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия — страна возможностей" была создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.