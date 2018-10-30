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Два ЕГЭ в течение года: из "маргиналов" в студенты МГУ

(обновлено: 09:14 30.10.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСтуденческие билеты учеников на традиционном празднике День первокурсника в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. 1 сентября 2018Студенческие билеты учеников на традиционном празднике День первокурсника в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. 1 сентября 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Чтобы реализовать свою мечту об арт-журналистике, Рената Девитьярова из Екатеринбурга заново сдала ЕГЭ через полгода после окончания школы. Набрала 273 вместо "дебютных" 214 баллов и отправилась покорять философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. О терниях и розах, усеявших путь провинциалки с Урала к избранной профессии, девушка рассказала корреспонденту "Социального навигатора".  

Завершая обучение в одном из лучших лицеев Екатеринбурга на практически одни "пятерки", я пребывала в полной уверенности, что поступлю в столичный либо территориальный вуз без особых сложностей.  

Но баллы разочаровали. Пришлось соглашаться на платное обучение в Уральском федеральном университете. Сидела на лекциях, сдавала первую в жизни сессию, но отказаться от первоначальных наполеоновских планов не могла.  

Перед началом торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Высшей школы бизнеса Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Лайфхак про юрфак: как я выбирал между МГИМО и МГУ
Свою любимую науку (философию) я хотела изучать в лучшем национальном университете, каковым считаю МГУ. Это и в карьерном отношении гораздо перспективнее, а я всегда стремилась к академической карьере. Поэтому после той сессии забрала документы из УрФУ и снова стала готовиться к ЕГЭ.   

Это было в 2010 году – культура подготовки к Единому экзамену с тех пор ушла далеко вперед. Тогда, например, не было принято участвовать в школьных олимпиадах, судя по нашему лицею. А полки книжных магазинов не ломились от изобилия настольных руководств, пособий и советов знатоков экзаменационной процедуры. Довольствоваться приходилось минимумом в виде справочника ФИПИ.    

Но перечисленные выше трудности — это семечки по сравнению с прессингом, который обрушился на меня со стороны школьных учителей, подруг, близких людей, к которым обращалась за советом.    

Школьник может! Что нужно знать о своих правах на ЕГЭ и как действовать
© РИА Новости, Инфографика
Школьник может! Что нужно знать о своих правах на ЕГЭ и как действовать
Мне предрекали оглушительный провал. Якобы все сдающие ЕГЭ повторно делают это плохо. "И зачем тебе этот позор?". Меня убеждали, что невозможно в МГУ поступить просто так, без связей и денег. "Ну, потеряешь год…", "Лучшее – враг хорошего, сиди в УрФУ, эта синица у тебя уже в руке", – звенело в ушах от советов.  

Рискуя показаться недипломатичной, упомяну об удивительном открытии, осмысленном мною лишь теперь. Не так сложно сдавать единый экзамен второй раз, как вынести комментарии посторонних наблюдателей.  

Другой психологический момент. Сидя дома "на пересдаче ЕГЭ" (пока готовилась), я чувствовала себя маргиналом, ибо оказалась за бортом, нигде.  Ни в университете, ни в школе. Да еще и в уникальном меньшинстве. Сами судите: в Уральском лесотехническом университете, где мне предложили пересдать экзамен, я была единственной абитуриенткой в аудитории. Тоже щекочет нервы.        

Главное здание Московского городского педагогического университета
© Фото : предоставлено пресс-службой МГПУ
Не поддался соблазну изменить истории: как я заплыл в вуз на "второй волне"
Но такова была моя амбиция – "зайти" в МГУ без репетиторов. И получилось!   

Я не художник, сама не рисую. Искусство меня занимает лишь как предмет философского изучения. Поэтому и выбрала направление на стыке философии и искусствознания: "Историю и теорию мировой культуры". Сдала дополнительный экзамен по обществознанию, добилась своего. Одно из пяти выделенных государством бюджетных мест досталось мне.   

И оно мне очень понравилось, это бюджетное место. Окончив бакалавриат философского, я поступила в магистратуру исторического факультета. Повстречала на обоих отделениях достойнейших людей, преподавателей. Все они самобытны и прекрасны, а большинство блистательны. 

Другое дело – рамка моих личных притязаний, сил, возможностей. И, главное, времени. Времени из моего личного бюджета на это бюджетное место очень часто не хватает. И, к сожалению, это моя проблема не оригинальна. Ею болеют многие сокурсники. В том числе бывшие: многим пришлось уйти из МГУ из-за несовпадения взглядов на порядок расходования государством их личного образовательного времени.          

Абитуриенты
© РИА Новости / Владимир Песня
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Советы психолога: как абитуриенту выбрать вуз
На первых курсах присматриваешься к педагогам, углубляешься в стационарное расписание наук, факультативов. Тут вопросов нет. Но далее ты способен уже где-то и самостоятельно подобрать себе занятие, выбрать то, к чему тяготеешь. Потратить бюджетное время на то "бюджетное место", которое актуально лично для тебя в данный текущий момент.   

Учтем при этом, что на первых порах кому-то больше нравится профессор N, а кому-то доцент Y. Потом поклонники меняются нередко объектами своих увлечений, что тоже нормально – они же рассказывают друг другу о лекциях, делятся отзывами. Поэтому мне кажется, что эффективность общей работы и уровень счастья в вузе в целом вырастет, если позволить слушателям самим формировать себе расписание. Хотя бы на последних курсах.  

По моим наблюдениям, формат безучастного "отбывания" лекций вредит и студентам (гасит их интерес к наукам), и преподавателям, некоторые из которых отучаются от обратной связи со своей аудиторией.   

Есть и другая сторона медали. Поскольку многие современные проекты реализуются в междисциплинарной области, студенты, стремящиеся к фундаментальности и комплексному осмыслению научных проблем, вынуждены лихорадочно менять специализации и университеты в попытках приобрести желаемый набор выпускных компетенций. Тратя, как пассажир подземного транспорта, драгоценное время на утомительные пересадки, вместо того чтобы пешком дойти до них по земле, ориентируясь на местности самостоятельно. Думаю, мой любимый вуз может себе позволить организовать гибкое расписание в расчете на инициативу студента. Уверена заранее, что это никому не повредит.     

Мой совет абитуриентам: не откладывать подготовку к вузу на 11-й класс. Лучше заняться этим в летнее время, с чувством и толком, не спеша. В течение последнего учебного года предстоит немало "пробников", проверочных и прочих "измерительных" работ. Лучше все делать заблаговременно.    

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