Ведущие российские вузы предложат меры по повышению конкурентоспособности

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Заседание Совета по повышению глобальной конкурентоспособности ведущих университетов России пройдет 26-27 октября в Калининграде: участники сформируют для Минобрнауки рекомендации по продолжению господдержки, а для вузов — актуальные предложения по повышению конкурентноспособности, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
"На 11-м заседании будут рассмотрены отчеты вузов-участников Проекта 5-100 о реализации программ повышения конкурентоспособности в 2017 году. Кроме того, Совет подготовит для министерства науки и высшего образования РФ рекомендации о продолжении государственной поддержки университетов Проекта 5-100 и предложения для вузов Проекта 5-100 по актуализации программ повышения конкурентоспособности", — говорится в сообщении.
В Калининграде с докладами выступят представители университетских команд 21 вуза, среди которых, в частности, МФТИ, НИТУ "МИСиС", ТГУ, НИУ ВШЭ, НИЯУ МИФИ, РУДН, СПбПУ, ДВФУ.
В преддверии заседания министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков напомнил, что к 2020 году должно быть обеспечено вхождение не менее пяти российских университетов в топ-100 ведущих мировых рейтингов.
По словам Котюкова, вузы должны выстраивать эффективную политику по повышению своей конкурентоспособности, наращивать кадровый потенциал, развивать науку, внедрять совместные образовательные программы с российскими и зарубежными партнёрами.