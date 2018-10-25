Ведущие российские вузы предложат меры по повышению конкурентоспособности

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Заседание Совета по повышению глобальной конкурентоспособности ведущих университетов России пройдет 26-27 октября в Калининграде: участники сформируют для Минобрнауки рекомендации по продолжению господдержки, а для вузов — актуальные предложения по повышению конкурентноспособности, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".

Проект "5-100" был создан во исполнение указа президента, предусматривающего повышение конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров. В качестве главного комплексного индикатора достижения конкурентоспособности рассматривается вхождение не менее пяти ведущих российских университетов в топ-100 мировых рейтингов QS, THE и ARWU к 2020 году.

"На 11-м заседании будут рассмотрены отчеты вузов-участников Проекта 5-100 о реализации программ повышения конкурентоспособности в 2017 году. Кроме того, Совет подготовит для министерства науки и высшего образования РФ рекомендации о продолжении государственной поддержки университетов Проекта 5-100 и предложения для вузов Проекта 5-100 по актуализации программ повышения конкурентоспособности", — говорится в сообщении.

В Калининграде с докладами выступят представители университетских команд 21 вуза, среди которых, в частности, МФТИ, НИТУ "МИСиС", ТГУ, НИУ ВШЭ, НИЯУ МИФИ, РУДН, СПбПУ, ДВФУ.

В преддверии заседания министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков напомнил, что к 2020 году должно быть обеспечено вхождение не менее пяти российских университетов в топ-100 ведущих мировых рейтингов.

"Здесь важно понимать, что Проект "5-100" нацелен не просто на продвижение российских университетов в рейтингах, а предполагает повышение конкурентоспособности всей российской системы высшего образования, ее интеграцию в международное научно-образовательное пространство через формирование группы университетов-лидеров", ‒ приводятся в сообщении слова министра.

По словам Котюкова, вузы должны выстраивать эффективную политику по повышению своей конкурентоспособности, наращивать кадровый потенциал, развивать науку, внедрять совместные образовательные программы с российскими и зарубежными партнёрами.