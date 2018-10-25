Олимпиада "Я – профессионал" выявит будущих специалистов цифровой экономики

МОСКВА, 25 окт ‒ РИА Новости. Цифровое проектирование и моделирование стало одним из новых направлений второго сезона студенческой олимпиады "Я – профессионал", стартовавшей в России 26 сентября. Об этом РИА Новости сообщили в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), который курирует данное направление. В числе компаний-партнеров – ведущие промышленные предприятия и инжиниринговые центры. По окончании олимпиады они примут дипломантов на стажировки. Так, в прошлом году более 430 победителей "Я – профессионал" получили возможность поработать в 97 российских компаниях.

Напомним, что олимпиада "Я ‒ профессионал" ‒ один из проектов АНО "Россия ‒ страна возможностей", указ о создании которой был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае текущего года. По сравнению с прошлым годом число направлений увеличилось вдвое: теперь студенты могут выбрать для участия один или сразу несколько из 54 треков.

Как отметили в СПбПУ, компетенции специалистов в области цифрового проектирования и моделирования востребованы во всех высокотехнологичных отраслях промышленности и соответствуют глобальным трендам цифровой экономики. По мнению проректора по перспективным проектам, руководителя Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии" Алексея Боровкова, цифровое проектирование и моделирование позволяет в кратчайшие сроки разрабатывать и создавать глобально конкурентоспособную продукцию нового поколения.

"В его основе лежит применение best-in-class технологий, разработка цифровых двойников как продукции, так и ее производства", ‒ отметил эксперт. При этом он выразил уверенность, что именно цифровое проектирование и моделирование во многом обеспечивает выход отечественных компаний-лидеров на новый уровень технологий, соответствующий требованиям мировых рынков.

Дипломанты олимпиады получат денежные премии в размере 200 тысяч и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны, а также профиль в Национальной базе "Я ‒ профессионал", которая предоставит возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.