Лайфхак про юрфак: как я выбирал между МГИМО и МГУ

Никита Григорьев выговаривает слово "юриспруденция" не с первой попытки. Смеется. Говорит спасибо древним римлянам, его придумавшим. Будущий служитель Фемиды в этом году, окончив школу с золотой медалью, поступил на юридический факультет ("бюджет") МГУ имени М. В. Ломоносова. Больше того, семья Григорьевых ни копейки не потратила на услуги частных репетиторов. Вот что он рассказал корреспонденту "Социального навигатора" о некоторых подробностях вступительной кампании.

Меня всегда интересовали различные сферы: от географии и экономики до международных отношений и журналистики. Включая историю.

Эта наука соединяется во мне с историей мест, где родился. А родом я из Тулы, где мастер Левша подковал блоху. Той, что стала опорным "металлургическим" пунктом Москвы в средние века.

Школьные годы провел в подмосковном Лыткарине. В здешних каменоломнях добывали белый камень для строительства Московского Кремля. Вокруг леса, воздух хрустальный. Непременно побывайте, кто не был.

Почему предпочел юридический? В моем представлении право область особая, где нажитыми знаниями можно делиться. И не просто делиться, а и защищать сограждан. В качестве адвоката, например.

Я получаю удовольствие, когда решаю задачки вроде такой. Летит самолет российских авиалиний рейсом Москва – Нью-Йорк. И прямо в полете у гражданки Греции (а муж у нее немец) рождается ребенок. Вопрос – гражданином какой страны он будет признан по закону? Оказывается, ответ кроется именно в приписке воздушного судна к России.

Поэтому, когда оказался перед жестким выбором между несколькими вузами и факультетами, склонился к юриспруденции в МГУ либо международной юриспруденции в МГИМО. Поехал в "мидовский вуз" подавать документы.

Ко мне прикрепили двух студентов, которые взяли на себя труд провожающих по территории. Общаясь между собой (до меня они не снизошли), "ветераны" ясно давали понять, что шансы у новичка невысоки. В общем, держались довольно надменно. И я отсек эту мечту. Документы оставил, но вышел из здания и не вернулся.

Подготовился к внутреннему дополнительному испытанию по истории (истфак) и обществознанию (юрфак) в МГУ, успешно сдал оба. В конце концов юридический факультет по ключевым показателям (востребованности специалистов на рынке труда, качеству научных работ и прочее) показался предпочтительнее.

Я поступил на "бюджет" в МГУ и не пожалел – радуюсь каждой лекции, участвую в репетициях новогоднего концерта. Но иногда невольно возвращаюсь думами к недавно пережитым стрессам.

Уверяют, что нашему поколению Y или Z все нипочем. Привычны глазки видеокамер в супермаркетах и на подъездах, рамки металлодетекторов в метро и аэропорту. Однако можно ли сказать об этом поколении, что оно твердокожее? Что нас ничем не проймешь?

Но я говорю, как думаю: нам страшно. Всем. Не рамок мы боимся, не глушителей радиосигналов. Страшно не сдать, не поступить. Мы боимся, что единый тест (единый – ему нет альтернативы!) перекроет дорогу к мечте. Поэтому родители выпускников и вкладываются в частный сектор.

Ведь репетитор, кроме прочего, в обмен на получаемые деньги еще и дисциплинирует. Ребята не пропускают занятия, трепетно следуют его инструкциям. И понятно: деньги заплачены. То есть, не доставляя нужных знаний, школа вдобавок не учит обыкновенной самодисциплине. Она не воспитывает силу воли, тягу к наукам, прилежание. Все это передоверено родителям и частным педагогам.

Фундаментальный минус ЕГЭ, по-моему, в его механистичности. Это во многом зубрежка, вталкивание в себя информации.

Плюс специфическая процедура: атмосфера сквозного надзора… Даже взрослым наблюдателям от этого не по себе.

Многим хотелось бы очеловечить испытание, сделать его менее устрашающим. Но как? А по-моему, жизнь уже все за нас придумала. Камеры видеонаблюдения и впрямь стали привычной частью повседневной обстановки. Ну и пусть себе висят. А "выпускаться" и "поступать" следует там, где более комфортно абитуриенту – в школе, которую он оканчивал.

Мой совет поступающим прост: не сидите ночами над книгами, высыпайтесь. Забывайте о своих волнениях в спортзале, плавательном бассейне. Проверил на себе: полезный коэффициент умственной работы резко возрастает в результате этих тонизирующих процедур.