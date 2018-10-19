Акинфеев потратит на обучение в РГУ им. Губкина более 300 тысяч рублей

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Стоимость обучения голкипера футбольного клуба ЦСКА Игоря Акинфеева в магистратуре Российского государственного университета им. Губкина составит более 135 тысяч в год, продолжительность обучения составляет 2,5 года, говорится на официальном сайте вуза.
Акинфеев принимал участие в домашнем чемпионате мира по футболу, который завершился 15 июля. Сборная добралась до четвертьфинала, в котором уступила хорватам в серии послематчевых пенальти седьмого июля.
"Экзамены он сдавал во время приемной кампании. Он поступил на очно-заочную форму по направлению экономики и управления в магистратуру", — сказали РИА Новости в пресс-службе РГУ им. Губкина.
По словам заместителя начальника управления вечернего и заочного образования Ирины Шубиной, по окончании обучения Акинфеев получит квалификацию менеджера в сфере управления персоналом.