ГИТИС и театр "Школа современной пьесы" открывают проект "Кафедра"

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Московский театр "Школа современной пьесы" (ШСП) и ГИТИС открывают совместный проект "Кафедра", цель которого – дать возможность показать на сцене ШСП наиболее интересные дипломные и курсовые работы студентов, сообщили на пресс-конференции в пятницу.

"Я очень благодарен (худруку ШСП) Иосифу Райхельгаузу, который не в первый раз дает шанс молодым показать свои работы на профессиональной сцене на настоящего зрителя", — сказал РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Он отметил, что в этом поступке Райхельгауза нет стремления участвовать в модной кампании, когда многие театры сегодня предлагают показывать студенческие спектакли на своей сцене.

"Райхельгауз изначально занимался этим направлением, и еще в проекте своего исторического здания заложил специальную площадку для показа студенческих работ. Он понимает, откуда театр получает новую кровь, понимает, что для этого нужны молодые режиссеры, молодые актеры и молодая драматургия", — отметил Заславский.

Художественная программа проекта "Кафедра" приоритетно опирается на работу с классическими текстами. И в этом есть особый смысл: в театре "Школа современной пьесы" принципиально ставятся в основном пьесы современных русскоязычных драматургов, а теперь появятся спектакли, созданные по произведениям русской и зарубежной классики.

"Мы назвали наш проект "Кафедра", потому что его участники — дипломники нашей в ГИТИСе кафедры режиссуры, на которой преподают ведущие режиссеры – Сергей Женовач, Марк Захаров, Римас Туминас, Дмитрий Крымов, в том числе и я", — сказал РИА Новости Райхельгауз.

По словам худрука ШСП, в своем историческом здании, которое скоро откроется после ремонта, будет специальная сцена на 100 мест в знаменитом Белом зале, где молодые представят свои спектакли зрителю. "Мы уже сейчас, до переезда в родной дом, показываем наиболее интересные дипломные работы наших студентов. И у зрителей огромный интерес к спектаклям молодых", — сказал Райхельгауз.

По его словам, билеты на студенческие спектакли будут продаваться, но цены на них будут вполне доступные.