Медведев: число специалистов в сфере цифровой экономики будет увеличено

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Число специалистов в сфере цифровой экономики, которых будут готовить российские вузы, планируется увеличить к 2024 году более чем вдвое, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Во вторник глава правительства принимает участие в пленарной сессии "Smart Country. Национальная стратегия" форума "Открытые инновации". Он напомнил о работающей в России программе "Цифровая экономика", которая в настоящее время переформатирована в национальный проект. Стоимость этой программы составляет 1 триллион рублей, а всего на развитие "цифры" будет, по его словам, направлено 2 триллиона рублей государственных инвестиций.

"Мы намерены кардинально увеличить число специалистов в сфере цифровой экономики, которых будут готовить российские вузы, с 48 до 120 тысяч человек, но это к 2024 году. Конечно, будем поддерживать юных математиков и программистов, это одно из направлений по цифровой экономике, и на это заложены средства", — сказал Медведев в ходе сессии.

С другой стороны, отметил премьер, "сама по себе "smart country" вряд ли возможна без активности обычных пользователей".

"В России, как показывают исследования, люди с гораздо большей готовностью относятся к внедрению технологических инноваций, чем даже в Европе", — добавил он.