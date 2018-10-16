Медведев: число специалистов в сфере цифровой экономики будет увеличено

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Число специалистов в сфере цифровой экономики, которых будут готовить российские вузы, планируется увеличить к 2024 году более чем вдвое, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы намерены кардинально увеличить число специалистов в сфере цифровой экономики, которых будут готовить российские вузы, с 48 до 120 тысяч человек, но это к 2024 году. Конечно, будем поддерживать юных математиков и программистов, это одно из направлений по цифровой экономике, и на это заложены средства", — сказал Медведев в ходе сессии.
"В России, как показывают исследования, люди с гораздо большей готовностью относятся к внедрению технологических инноваций, чем даже в Европе", — добавил он.