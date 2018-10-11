Первокурсники из городов РФ рассказали выпускникам о подготовке к ЕГЭ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Первокурсники из разных городов России записали видеообращение к выпускникам 2019 года, в котором поделились своими впечатлениями о едином государственном экзамене (ЕГЭ), рассказали о своих планах и дали советы, как лучше всего подготовиться к ЕГЭ, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Более ста видеороликов поступило в Рособрнадзор после окончания сентябрьской волны ЕГЭ. В своих работах ребята призывают выпускников отбросить все тревоги и сосредоточиться на подготовке к экзамену, ведь успешная сдача экзамена позволит поступить в выбранный вуз",- говорится в сообщении.

Студенты отметили, что при грамотном планировании времени и изучении школьной программы никаких сложностей при сдаче ЕГЭ нет, добавили в Рособрнадзоре.

"Подготовиться к ЕГЭ 2019 года участникам помогут видеоконсультации от разработчиков экзаменационных заданий, которые Рособрнадзор ежегодно публикует на своем YouTube-канале. В этом году у выпускников есть возможность задать свой вопрос специалистам через соцсети ведомства. Лучшие вопросы войдут в итоговый материал",- отметили в ведомстве.