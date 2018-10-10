Минпросвещения: целевой набор на программы СПО в РФ составляет менее 2%

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Целевой набор на программы среднего профессионального образования в России – меньше 2%, заявила замминистра просвещения Ирина Потехина в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного движению "Ворлдскиллс Россия".

"Нам вот эту системную работу еще только вместе с министерством труда предстоит наладить, вести мониторинг того, что происходит на рынке, и к сожалению, работодатели не очень охотно в этой работе участвуют", — сказала Потехина.

"Для понимания: у нас целевой набор в СПО меньше 2% — всего лишь работодатели запрашивают", — заявила замминистра. Она отметила, что это происходит не из-за того, что работодатели не знают, кто им потребуется, а потому что они боятся брать на себя социальные обязательства, не знают, что с ними будет через пять лет, поэтому не хотят под это подписываться.

"Запрос от экономики. Мы очень часто слышим, что система образования готовит не того, не так, не в таком количестве. Но тут уравнение со всеми неизвестными: кого нужно готовить, в каком количестве нужно готовить, какие конкретно специальности", — заявила Потехина.

Она привела пример Томской области, где большинство (почти 70%) специалистов в сфере IT от 22 до 35 лет после учебы уезжали в другие регионы, при этом в этой сфере было много вакансий в Томске. Выяснилось, что учебные заведения готовили не по тем программам, которые требовались экономике области.