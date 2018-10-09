Рособрнадзор: претензии к экспертам по госаккредитации вузов необоснованны

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Эксперты, которых Рособрнадзор привлекает к процессу аккредитации вузов, обязательно проходят специальное обучение, обвинения в непрофессионализме в их адрес не имеют под собой основы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что сетевое сообщество "Диссернет", занимающееся перепроверкой защищенных диссертаций, выпустило доклад о нарушениях, якобы обнаруженных в научных работах экспертов Рособрнадзора. Отмечается, что члены сообщества выборочно проверили диссертации 224 экспертов и якобы обнаружили множество "грубых нарушений академической этики". Как пишет издание, по результатам проверки сообщество сделало вывод, что "российские вузы проверяют и аккредитуют люди, чьи профессиональные качества гораздо ниже, чем у проверяемых".

В ведомстве напомнили, что к проведению аккредитационной экспертизы в рамках процедуры государственной аккредитации Рособрнадзор не привлекает экспертов из числа своих сотрудников или подведомственных ему организаций, этим занимаются эксперты из числа представителей, как правило, образовательных организаций высшего образования и экспертных организаций.

"Все эксперты — как до установления полномочий, так и после — проходят специализированное обучение. И это несмотря на то, что практически все они имеют положительные рекомендации руководителей образовательных организаций, которые их направляют", — заявил представитель ведомства.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что процедуры аккредитации экспертов максимально открыты и прописаны в федеральном законе об образовании, положении о государственной аккредитации, в других нормативных правовых актах.

"Важно отметить, что утвержденные приказом Минобрнауки квалификационные требования к экспертам не содержат обязательного требования по месту работы в образовательной или научной организации, а также наличию ученой степени", — добавил представитель ведомства.