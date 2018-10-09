Биоразнообразие и безопасность: новые профессии пришли в сельское хозяйство

Профессии будущего, основанные на применении последних достижений науки и техники, сегодня не обходят стороной и сельское хозяйство. Какими должны быть новые профессионалы в отрасли? Какие задачи им придется решать уже в ближайшем будущем? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" рассказал проректор по науке и международным связям Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Андрей Толстиков.

- Андрей Викторович, какие специалисты нужны сегодня сельскому хозяйству и какими навыками они должны обладать?

— Современному сельскому хозяйству, в высокой степени наукоёмкому и цифровому, нужны специалисты новой генерации, владеющие широким спектром методов из разных областей знания, готовые к решению нестандартных задач, требующих очень широкой амплитуды знаний.

В первую очередь, нужны специалисты в области обеспечения биологической безопасности растений и животных. Для подготовки кадров высокой квалификации по этому направлению в ТюмГУ открыта новая магистерская программа "Биологическая безопасность" на английском языке. Эта программа рассматривается как часть более длинного трека совместной магистратуры-аспирантуры для формирования высококлассных специалистов в этой области.

Выпускники программы, проходившие обучение в научных лабораториях мирового класса, смогут продолжить карьеру в качестве исследователей либо преподавателей вузов, специальная подготовка которых в настоящее время для аграрных университетов отсутствует.

- В конце 2017 году в ТюмГУ был создан Институт экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO). Чем занимается этот институт?

— Это новый институт, созданный по проекту повышения глобальной конкурентоспособности российских вузов "5-100", в котором принимает участие Тюменский госуниверситет среди других 20 вузов России. Учёные института изучают фундаментальные основы наук о жизни в части приложения их к задачам сельского хозяйства, лесоведения, сохранения окружающей среды.

В основе научной работы института лежат междисциплинарные подходы, когда исследователи разных специальностей (физики, химики, биологи, программисты) работают вместе над решением важных проблем, стоящих перед человечеством, так называемых глобальных вызовов.

Среди этих вызовов – сохранение биоразнообразия на планете как основа поддержания устойчивости экосистем, антибиотикоустойчивость патогенов человека и животных, резистентность вредителей сельского хозяйства к пестицидам, продовольственная безопасность и загрязнение окружающей среды.

- Где проходят занятия нового Института X-BIO?

— В ТюмГУ выделен для него целый корпус в самом центре города. Там размещаются оснащенные дорогостоящим оборудованием лаборатории нанотехнологий, электронной и зондовой микроскопии, фотоники и микрофлюидики, антимикробной резистентности, биологии векторов трансмиссивных заболеваний, биологических инвазий, энтомологии и другие.

Из приборов можно упомянуть новейший комплекс световой микроскопии с лазерным пинцетом (optical tweezers) и катапультой для биологических образцов. Кстати, за разработку технологии лазерного пинцета для манипуляции биологическими объектами в 2018 году присуждена Нобелевская премия по физике.

Важно отметить, что в ТюмГУ три лаборатории работают на самом высоком мировом уровне в области изучения поверхностных явлений, в том числе управления объектами с помощью лазеров.

- Кто ведет занятия у студентов?

— Особенность новой программы магистратуры в том, что каждый преподаватель — исследователь мирового уровня, руководитель научной лаборатории или собственной научной группы, имеет публикации в ведущих мировых научных журналах и гранты международных и российских научных фондов.

Среди преподавателей есть иностранные граждане и наши соотечественники, постоянно работающие в США, Бразилии, Мексике, Иране и других странах.

Программа магистратуры реализуется совместно с ведущим научно-исследовательским центром в области биобезопасности растений – Всероссийским институтом защиты растений (ВИЗР) из Санкт-Петербурга. Магистранты X-BIO ежегодно проходят там обязательную учебную практику. Известные учёные из ВИЗР читают для магистрантов целый ряд основных дисциплин.

Неудивительно, что новая программа магистратуры ТюмГУ вызвала большой интерес у иностранных студентов, и сегодня они составляют третью часть магистрантов. Есть студенты из США, Ирана, Казахстана и Того.

- Какие проблемы в своей отрасли придется решать вашим выпускникам через 5-10 лет?

- Новых подходов требует угроза появление "супербагов" — патогенных организмов, устойчивых ко всем известным антибиотикам. В Институте X-BIO междисциплинарная группа исследователей разрабатывает биопрепараты на основе антимикробных пептидов – альтернативы антибиотикам. Без разработки нового "оружия" в борьбе с патогенами сельское хозяйство ближайшего будущего обречено на колоссальные потери от биологических инвазий и инфекций.

Другой очевидный тренд — переход сельского хозяйства на цифровые рельсы. Именно поэтому в Институте X-BIO создана новая поисковая лаборатория "АгроБиоИТ", состоящая из молодых, амбициозных выпускников ТюмГУ, которые работают над новыми разработками для нужд аграриев: программным обеспечением для дронов, разработкой баз данных, оптимизацией дронов. Из последних продуктов – разработка симулятора для операторов дронов, позволяющая обучать специалистов по этой дефицитной профессии будущего.