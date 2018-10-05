Рособрнадзор: изменение госаккредитации вузов возможно после обсуждения

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Окончательное решение по изменению системы госаккредитации вузов будет приниматься только после конструктивного и всестороннего обсуждения, сообщили в Рособрнадзоре.

Ранее ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов рассказал газете "Коммерсантъ", что созданная правительством межведомственная рабочая группа обсуждает вариант создания трех типов аккредитации — базовой, продвинутой и ведущей. При этом базовый вуз должен заместить значительную часть предметов онлайн-курсами, которые разработают ведущие вузы.

"Данное предложение, как и многие другие, может быть рассмотрено межведомственной рабочей группой, которая специально для этого и создана. Окончательно решение будет приниматься только после конструктивного и всестороннего обсуждения. При этом отметим, что любые предлагаемые идеи по совершенствованию не должны нести негативных влияний на сферу",- сказали РИА в пресс-службе Рособрнадзора.