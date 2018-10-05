Медведев: система СПО должна быть серьезно модернизирована

КРАСНОГОРСК, 5 окт — РИА Новости. Система среднего профессионального образования должна быть серьезно модернизирована, чтобы быть готовой быстро перестраиваться в связи с возможным исчезновением некоторых профессий и изменением потребностей экономики в специалистах, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с преподавателями Красногорского колледжа.

"Задача — перестроить систему среднего профессионального образования так, чтобы радикальным образом улучшить ее качество. Мы планируем обновить перечень профессий, по которым идет обучение в колледжах и техникумах, включить в него наиболее перспективные и наиболее востребованные профессии", — сказал он.

По словам Медведева, некоторые из профессий в ближайшие 10 лет могут исчезнуть. "К этому надо быть готовыми всем — государству, работодателям, ну и конечно учебным заведениям. Надо достаточно быстро перестраивать профессиональную подготовку", — сказал он.