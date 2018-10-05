Медведев: система СПО должна быть серьезно модернизирована

КРАСНОГОРСК, 5 окт — РИА Новости. Система среднего профессионального образования должна быть серьезно модернизирована, чтобы быть готовой быстро перестраиваться в связи с возможным исчезновением некоторых профессий и изменением потребностей экономики в специалистах, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с преподавателями Красногорского колледжа.
По словам Медведева, некоторые из профессий в ближайшие 10 лет могут исчезнуть. "К этому надо быть готовыми всем — государству, работодателям, ну и конечно учебным заведениям. Надо достаточно быстро перестраивать профессиональную подготовку", — сказал он.