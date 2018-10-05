Студенты НИЯУ МИФИ из Турции пройдут практику на базе Нововоронежской АЭС

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Семьдесят девять турецких студентов, обучающихся в России в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) пройдут до конца 2018 года производственную практику на Нововоронежской атомной электростанции (НВАЭС), полученные знания будут им необходимы в дальнейшем для работы на АЭС "Аккую" в Турции.
Практика пройдет в международном центре подготовки персонала, созданном на базе учебно-тренировочного пункта (УТП) Нововоронежской АЭС, отмечается в сообщении управления информации и общественных связей НВАЭС.
Турецкие студенты разделены на три группы. Первая группа прошла обучение в июне, вторая стажируется сейчас, третья приступит к занятиям в ближайший понедельник. Каждый курс рассчитан на три недели.
Турецкие студенты – будущие работники АЭС "Аккую" (Турция). Кроме занятий на базе УТП, практиканты знакомятся с организационной структурой инновационных энергоблоков поколения "3+" НВАЭС. Практические навыки они будут отрабатывать после окончания обучения непосредственно на АЭС "Аккую", сооружаемой в Турции, говорится в сообщении.
Церемония начала строительства с участием России энергоблока №1 АЭС "Аккую" состоялась весной. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом — по блоку каждый год. Проект АЭС "Аккую" реализуется по схеме "строй, владей, эксплуатируй", по которой российская сторона построит атомную станцию и будет ей управлять.