Студенты НИЯУ МИФИ из Турции пройдут практику на базе Нововоронежской АЭС

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Семьдесят девять турецких студентов, обучающихся в России в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) пройдут до конца 2018 года производственную практику на Нововоронежской атомной электростанции (НВАЭС), полученные знания будут им необходимы в дальнейшем для работы на АЭС "Аккую" в Турции.

Практика пройдет в международном центре подготовки персонала, созданном на базе учебно-тренировочного пункта (УТП) Нововоронежской АЭС, отмечается в сообщении управления информации и общественных связей НВАЭС.

Турецкие студенты разделены на три группы. Первая группа прошла обучение в июне, вторая стажируется сейчас, третья приступит к занятиям в ближайший понедельник. Каждый курс рассчитан на три недели.

"За время обучения турецкие студенты отрабатывают практические навыки работы на инновационных энергоблоках. Специалисты УТП НВАЭС делятся со студентами опытом работы на АЭС, рассказывают о системах первого и второго контуров, системах безопасности", — отмечается в сообщении.

Турецкие студенты – будущие работники АЭС "Аккую" (Турция). Кроме занятий на базе УТП, практиканты знакомятся с организационной структурой инновационных энергоблоков поколения "3+" НВАЭС. Практические навыки они будут отрабатывать после окончания обучения непосредственно на АЭС "Аккую", сооружаемой в Турции, говорится в сообщении.

Церемония начала строительства с участием России энергоблока №1 АЭС "Аккую" состоялась весной. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом — по блоку каждый год. Проект АЭС "Аккую" реализуется по схеме "строй, владей, эксплуатируй", по которой российская сторона построит атомную станцию и будет ей управлять.