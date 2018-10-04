Рособрнадзор частично лишил аккредитации еще один вуз

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Рособрнадзор частично лишил государственной аккредитации Санкт-Петербургский государственный университет противопожарной службы МЧС РФ, соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

"Отказать федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет противопожарной службы министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" в переоформлении свидетельства о государственной аккредитации", — говорится в документе с уточнением, что приказ касается определенного направления подготовки — "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (специалитет)".

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.