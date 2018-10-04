Митрофанова: вузы РФ пользуются популярностью у студентов из СНГ

МОСКВА, 4 окт ‒ РИА Новости. Из российского бюджета ежегодно выделяются квоты на бесплатное обучение 15 тысяч иностранных граждан, из которых примерно 5 тысяч человек (треть всего набора) ‒ это студенты из стран СНГ. Такую статистику привела в четверг, 4 октября руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова.

Выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", глава ведомства подчеркнула, что российское образование пользуется популярностью среди иностранных граждан, в частности студентов из стран СНГ. "Конкурс на бюджетное место в университеты РФ составляет один к десяти-двенадцати", ‒ добавила она, подчеркнув, что это очень большой конкурс.

Всего в российских вузах, по словам главы Россотрудничества, обучается 270 тысяч иностранных граждан, из которых 70 тысяч ‒ граждане СНГ. Между тем, Элеонора Митрофанова напомнила, что "дети из стран СНГ могут поступать в российские вузы на общих основаниях". Для этого им надо сдать ЕГЭ или внутренние вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно (без предъявления результатов ЕГЭ).

У соотечественников, проживающих за рубежом, в соответствии с российским законодательством, есть определенные привилегии и льготы. Одна из таких льгот ‒ право получить высшее образование на территории РФ.

Соотечественники – люди и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией, лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации, в том числе лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства.

Ежегодно Рособрнадзором утверждается перечень пунктов проведения ЕГЭ, расположенных за пределами Российской Федерации (школы МИД России, школы Минобороны России, школы ФСБ России, школы Министерства просвещения и прочее). Местами регистрации заявлений для участия в ЕГЭ за рубежом являются данные пункты проведения экзаменов.

Подать заявление об участии в ЕГЭ можно до 1 февраля включительно в места регистрации.

Перечень вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно по каждому направлению подготовки или специальности, совпадает с перечнем предметов, по которым необходимо предоставить результаты ЕГЭ для поступления в вуз. Перечень, а также программы вступительных испытаний размещаются на официальном сайте каждого вуза.

Поступить в вуз по результатам внутренних вступительных испытаний соотечественник может в течение года с момента получения документа об образовании. По истечении этого срока поступление возможно только по результатам ЕГЭ.