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Дом-хозяюшка и умный светофор: что создаст специалист "интернета вещей"

(обновлено: 09:15 04.10.2018)
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© Fotolia / DuncanandisonИнформационные технологииИнформационные технологии
© Fotolia / Duncanandison

Информационные технологии (ИТ) – одна из наиболее быстро развивающихся сфер экономики. С ростом объема информации ежедневно растет потребность в новых способах обработки и защиты данных. Какие профессии будущего возникают сегодня в ИТ-сфере? Где уже сегодня могут применить свои навыки специалисты в этих областях? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказал директор Высшей школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Глеб Радченко.

— Глеб Игоревич, какие профессии в области электроники и компьютерных наук будут активно развиваться в будущем?

— Первая такая профессия — специалист по интеллектуальному анализу данных. Можно выделить несколько ключевых сфер, знаниями в которых должен обладать такой специалист. Он должен в совершенстве знать как классические методы статистической обработки информации, так и методы интеллектуального анализа данных (Data mining), включая генетические алгоритмы, деревья решений, искусственные нейронные сети. Он должен знать методы сбора и предобработки данных, а также способы применения высокопроизводительных вычислительных систем для анализа больших данных в автоматическом режиме.

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Используя новейшие подходы работы с большими данными, представители этой профессии смогут анализировать терабайты информации, выявлять скрытые в ней закономерности и предоставлять заказчикам ценную аналитическую информацию.

—  Где смогут работать специалисты по анализу больших данных?

— Уже сегодня они работают в банках, изучают финансовую активность клиентов, прогнозируют их приток или отток и спрос на различные продукты. Такие специалисты нужны и в розничных сетях, где нужно прогнозировать рост или падение продаж на ту или иную продукцию или выявлять закономерности по наилучшему расположению товаров.

Очень важны специалисты такого рода и в промышленности. В рамках концепции "Индустрии 4.0", специалисты по интеллектуальному анализу данных незаменимы при создании виртуальных моделей ("цифровых двойников") промышленных процессов и конечной продукции. Используя данные с сенсорных сетей, установленных на производстве, такие модели позволяют прогнозировать экономическую эффективность процессов и систем, выявлять скрытые дефекты и предупреждать экстремальные ситуации, обеспечивать максимальную экономическую эффективность технологических процессов. 

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Профессионал в этой сфере должен иметь фундаментальные знания в математике и компьютерных науках, а также в соответствующих прикладных областях. Специалистов такого уровня мы сейчас обучаем в Высшей школе электроники и компьютерных наук Южно-Уральского государственного университета.

—  Какие еще нас ждут профессии в ближайшем будущем?

— Вторая такая профессия – специалист в области интернета вещей. Сам термин "интернет вещей" появился относительно недавно. Речь идет о совокупности независимых аппаратных устройств, которые, взаимодействуя между собой и с окружающей средой при помощи подключенных к ним датчиков и приводов, могут решать в автоматизированном режиме полезные для пользователя задачи. Системы такого класса уже давно применяются на промышленных объектах, но сейчас они стали повсеместно применяться и менять мир вокруг нас.

—  Можно ли привести пример на бытовом уровне?

— Пожалуйста. Например, это умный дом, который анализирует закономерности поведения своих жителей.

Представьте, что у вас есть свой дом с гаражом, к нему подведены газ и электричество. Оплата коммунальных услуг стоит денег, но в своем доме вы можете оптимизировать эти расходы: контролировать, когда включить отопление, когда выключить, как сэкономить электричество с учетом разных тарифов. 

Управление температурой в доме с помощью приложения в телефоне
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Управлять всем этим вручную просто не хватит сил и времени. Умный дом сделает это за вас. Компьютерная система связана с вашим сотовым телефоном, и, как только вы выезжаете с работы домой, она определяет, сколько вам ехать с учетом пробок, и подогревает дом точно к вашему приезду. 

Когда вы утром уезжаете из дома, система проверяет, точно ли дома больше никого нет, и снижает температуру в помещении, чтобы не тратить лишнюю электроэнергию. 

—  Есть и другие примеры развития интернета вещей?

— Следующий уровень – умный город. Это и умные светофоры, которые анализируют транспортную обстановку и регулируют транспортные потоки таким образом, чтобы максимальное количество людей могли проехать за наименьший срок. Это и системы умного общественного транспорта, умного освещения, умного управления городом…

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В промышленности развивается концепция индустриального интернета вещей. На технологические объекты устанавливаются и настраиваются сенсоры, которые передают информацию об их работе, а специалисты по интеллектуальному анализу данных собирают информацию, обрабатывают ее и решают задачи по оптимизации промышленных процессов.

В Высшей школе электроники и компьютерных наук есть целый ряд направлений, где готовят специалистов такого уровня. Так, специалистов по индустриальному интернету вещей мы обучаем совместно с таким компаниями как Emerson и Endress+Hauser – мировыми лидерами по автоматизации промышленных объектов и инфраструктуры ЖКХ. А в этом году мы совместно с компанией Самсунг открыли "Академию интернета вещей".

—  До сих пор мы говорили о сборе и анализе данных. Но собранные данные нужно безопасно хранить…

— Да, и из этого следует третья профессия, которая сегодня становится чрезвычайно актуальной – специалист по защите информации. 

Кибербезопасность. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Еще 2-3 года назад такие специалисты были ориентированы, в основном, на сети персональных компьютеров. Сегодня, с развитием интернета вещей, перед ними встали более сложные вопросы, связанные с защищенностью вашего умного дома или промышленного объекта. Ведь встроенные в них интеллектуальные системы, по сути дела, – маленькие компьютеры, и каждый из них может быть взломан. Если злоумышленник заходит на один из сенсоров внутри предприятия, он может выйти на всю внутреннюю сеть и устроить атаку. 

Современные специалисты по защите информации, особенно в области автоматизированных промышленных систем, – это люди, которые глубоко знают инфраструктуру современных вычислительных систем, могут выявить потенциальные фронты атак и определить точки для проведения операции по защите данных. Они могут предотвратить как умышленный взлом системы, так и неумышленную утечку информации. 

—  Как в вашем вузе принимаются решения о внедрении новых учебных планов? Планируете ли вы в ближайшее время вводить новые направления подготовки? 

— Мы постоянно этим занимаемся, например, сейчас планируется открытие программы подготовки специалистов по интернету вещей, год назад открыли программу магистратуры по интеллектуальному анализу данных на кафедре вычислительной математики и высокопроизводительных вычислений. 

Решения о развитии существующих и открытии новых направлений подготовки принимаются по результатам анализа рынка, потребностей наших ключевых партнеров, сведений по трудоустройству наших выпускников. Все это позволяет нам выбрать, на каких направлениях следует сосредоточиться. 

Для нас самое главное – создать уникальные образовательные программы, которые были бы интересны не только выпускникам школ Челябинска и Челябинской области, не только выпускникам школ России, но и зарубежным абитуриентам.

У образовательных программ Высшей школы электроники и компьютерных наук есть ряд важных особенностей. 

Во-первых, каждая из них подразумевает очень серьезной уровень подготовки по математике и информационным технологиям, без которых невозможно понять основы информационной безопасности, криптографии, интеллектуального анализа данных и организации распределенных сетей. 

Во-вторых, студенту необходимо дать опыт участия в реальных проектах у работодателей. Поэтому мы развиваем сотрудничество с нашими ключевыми партнерами, такими как лаборатория Касперского, Самсунг, Emerson, "Метран". Это позволит нашим выпускникам получить опыт участия в создании реальных продуктов уже в процессе обучения.

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