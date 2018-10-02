Рособрнадзор: число обращений о признании иностранного образования выросло

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Количество обращений по вопросам признания документов об иностранном образовании в Российской Федерации в 2018 году увеличилось по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Отмечается, что подтвердить иностранное образование или квалификацию должны все желающие учиться или работать в России, если они получили образование за рубежом в странах, с которыми у России нет соглашений о взаимном признании документов об образовании, в российских вузах на сегодняшний день обучается более 250 тысяч иностранных студентов, что составляет 5% от общего числа студентов отечественных вузов.
Россия имеет более 70 соглашений о взаимном признании документов об образовании. Их количество ежегодно растет. Такие международные соглашения действуют с большинством стран СНГ. Рособрнадзор оказывает государственные услуги по признанию иностранного образования или иностранной квалификации. Национальным информационным центром по обеспечению признания в Российской Федерации образования или квалификации, ученых степеней и званий, полученных в иностранном государстве, является Главэкспертцентр, созданный для содействия Рособрнадзору в признании образования, полученного в иностранном государстве.