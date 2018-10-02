Рособрнадзор: число обращений о признании иностранного образования выросло

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Количество обращений по вопросам признания документов об иностранном образовании в Российской Федерации в 2018 году увеличилось по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"За 9 месяцев текущего года Главэкспертцентр, подведомственная организация Рособрнадзора, проконсультировал по вопросам признания более 64 тысяч человек, что на две тысячи заявителей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число признанных документов почти на три тысячи превысило показатели 2017 года и составило более 15,5 тысяч", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подтвердить иностранное образование или квалификацию должны все желающие учиться или работать в России, если они получили образование за рубежом в странах, с которыми у России нет соглашений о взаимном признании документов об образовании, в российских вузах на сегодняшний день обучается более 250 тысяч иностранных студентов, что составляет 5% от общего числа студентов отечественных вузов.

"За признанием иностранного образования к нам обращаются абитуриенты из тех стран, с которыми нет соглашений о взаимном признании. Относительно стран, с которыми такие соглашения есть, процедура другая: поступающие идут сразу в образовательные организации, где их встречают специалисты международных служб или приемных комиссий, которые могут дать оценку подпадающим под соглашения иностранным дипломам", — сказала директор Главэкспертцентра Вера Скоробогатова, слова которой приводит пресс-служба Рособрнадзора.

Россия имеет более 70 соглашений о взаимном признании документов об образовании. Их количество ежегодно растет. Такие международные соглашения действуют с большинством стран СНГ. Рособрнадзор оказывает государственные услуги по признанию иностранного образования или иностранной квалификации. Национальным информационным центром по обеспечению признания в Российской Федерации образования или квалификации, ученых степеней и званий, полученных в иностранном государстве, является Главэкспертцентр, созданный для содействия Рособрнадзору в признании образования, полученного в иностранном государстве.