Учащиеся во время тестирования

Учащиеся во время тестирования

Ежегодно растет число поступивших в вузы по результатам олимпиад, в том числе, по результатам Всероссийской олимпиады школьников. "Социальный навигатор" ежемесячно публикует график проведения ее этапов в помощь ученикам и их родителям.

Ниже представлено расписание школьного и мунициального этапов Всероссийской олимпиады школьников.

Школьный этап:

© Иллюстрация РИА Новости Всероссийская олимпиада школьников. Школьный этап. Октябрь 2018 © Иллюстрация РИА Новости Всероссийская олимпиада школьников. Школьный этап. Октябрь 2018

Муниципальный этап:

© Иллюстрация РИА Новости Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный этап. Октябрь 2018 © Иллюстрация РИА Новости Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный этап. Октябрь 2018

Источник: проект графика на 2018 — 2019 учебный год, подготовленный рабочей группой городского оргкомитета Всероссийской олимпиады школьников в Москве.