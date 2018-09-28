Ежегодно растет число поступивших в вузы по результатам олимпиад, в том числе, по результатам Всероссийской олимпиады школьников. "Социальный навигатор" ежемесячно публикует график проведения ее этапов в помощь ученикам и их родителям.
Ниже представлено расписание школьного и мунициального этапов Всероссийской олимпиады школьников.
Школьный этап:
Муниципальный этап:
Источник: проект графика на 2018 — 2019 учебный год, подготовленный рабочей группой городского оргкомитета Всероссийской олимпиады школьников в Москве.