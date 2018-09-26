Минпросвещения: треть профессий из перечня для подготовки кадров устарела

БУДАПЕШТ, 26 сен — РИА Новости. Треть профессий из существующего в России перечня для подготовки рабочих кадров уже устарела, смена профессий должна происходить с более высокой скоростью, заявила журналистам замглавы министерства просвещения Ирина Потехина по итогам обхода площадок чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills 2018.

Шестое по счету европейское первенство пройдет с 26 по 28 сентября в Hungexpo в Будапеште. В составе российской сборной 48 участников.

"В сегодняшнем перечне профессий, который существует, по которому мы должны готовить, треть профессий уже умерли, и наша задача – настроить систему образования так, чтобы эти смены профессий, которые внутри этого перечня, происходили постоянно. То есть мы не один раз взяли и поменяли треть умерших профессий на новые, а чтобы эта смена происходила с очень высокой скоростью", — заявила Потехина.

Она добавила, что это большая системная задача, которая стала очевидна благодаря проведению соревнований.

"Сегодняшний нацпроект "Образование" нацелен ровно на то, чтобы мы к 2024 году могли дать доступ к современным профессиям не менее чем 30% ребят, которые обучаются. Это и внедрение демонстрационного экзамена, и переоснащение техническое наших площадок", — рассказала она. Также Потехина отметила, что к образованию обязательно должны более активно привлекаться работодатели.

"Самое главное, конечно, это переподготовка преподавательского состава, потому что надо, чтобы детей учили те люди, которые сами этими компетенциями обладают. Это большая системная работа", — подчеркнула Потехина.

Она также уточнила, что речь идет о перечне профессий и специальностей, утвержденном приказом Минобрнауки от 2013 года, в нем более 100 профессий, которые на сегодняшний день не востребованы.