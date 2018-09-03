Медведев распорядился сократить 7 филиалов РАНХиГСа

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о ликвидации семи филиалов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Ликвидировать Адыгейский, Нижнетагильский, Новокузнецкий, Ногинский, Сосновоборский, Тюменский и Якутский филиалы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования ", — говорится в сообщении.