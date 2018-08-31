МГУ зачислил 1011 победителей и призеров олимпиад в 2018 году

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова зачислил 1011 победителей и призеров олимпиад в 2018 году, сообщается в материалах к пресс-конференции ректора вуза Виктора Садовничего.

"Все больше талантливой молодежи выбирает Московский университет для получения высшего образования. В этом году мы приняли 1011 победителей и призеров олимпиад", — говорится в материалах. Также зачислены девять победителей и призеров международных олимпиад школьников, 287 победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников.

Отмечается, что участники сборных, представляющих Россию на международных олимпиадах школьников, проходили подготовку с лучшими преподавателями-тренерами МГУ и выбирали местом дальнейшей учебы естественно-научные факультеты: химический, географический и биологический.

По данным материалов, в этом году еще 12 тысяч человек стали частью Московского университета: 10 тысяч абитуриентов поступили на программы подготовки специалистов и бакалавров и еще 2 тысячи — в магистратуру. "По результатам приемной кампании 2018 года отмечается повышение спроса на программы физико-технической направленности: на факультет вычислительной математики и кибернетики, а также механико-математический и физический факультеты приходится четверть от всех поданных заявлений.

Ранее в пресс-службе МГУ сообщили, что всего в Московский государственный университет имени Ломоносова было подано около 28 тысяч заявлений.