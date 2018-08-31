Васильева: введение ЕГЭ в колледжах не предусматривается

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Введение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в учреждениях среднего специального образования не предусматривается, сказала министр просвещения РФ Ольга Васильева на общероссийском родительском собрании.

"ЕГЭ не предусматривается в колледжах. Но мы должны четко осознавать, что когда ребенок после девятого класса пошел в колледж, он наряду с профессией должен получить хорошее образование. Поэтому выпускные экзамены в колледже, а также вступительные экзамены в институте — это тот набор обязательных испытаний, который у студентов в колледжах есть", — сказала Васильева, отвечая на вопрос, будет ли введен ЕГЭ после обучения в колледжах.

Пятое общероссийское родительское собрание с участием министра просвещения РФ с прямыми включениями из регионов проходит в пятницу. Сбор вопросов через официальный ресурс министерства и сайт организатора родительского собрания Национальной родительской ассоциации стартовал 17 июля, говорится на сайте Минпросвещения РФ.

Первое общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России прошло в 2014 году, с тех пор это событие стало ежегодным, а география участников расширилась, отмечается на сайте.