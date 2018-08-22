Росавиация: более 1,5 тысяч выпускников летных вузов в РФ не трудоустроены

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости/Прайм. Более 1,5 тысячи выпускников учебных заведений гражданской авиации в России не трудоустроены, заявили РИА Новости в Росавиации.
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, входят 27 российских авиакомпаний) ранее на этой неделе обратилась в Минтранс. АЭВТ указала на дефицит пилотов в авиакомпаниях, который приводит к сокращению производственных планов авиаперевозок и финансовым убыткам. Ассоциация призвала Минтранс не препятствовать первоначальной подготовке коммерческих пилотов на базе авиационных учебных центров, поддерживаемых крупными российскими перевозчиками, а также увеличить набор курсантов в учебные заведения гражданской авиации.
По данным профсоюза летного состава России, на листах ожидания в авиакомпаниях для трудоустройства находится порядка 800 пилотов. Росавиация готова во взаимодействии с авиакомпаниями изучить вопрос совершенствования подготовки кадров и обратиться, по необходимости, в Минобразования для увеличения контрольных цифр приема курсантов на лётные специальности. В Росавиации 23 августа состоится совещание с участием руководства летных учебных заведений гражданской авиации и "Аэрофлота", на котором планируется предметно рассмотреть предложения по совершенствованию подготовки пилотов в гражданской авиации."Федеральное агентство воздушного транспорта считает, что совершенствование подготовки должно осуществляться на основе конкретных предложений по совершенствованию государственных образовательных стандартов, а не путем заклинаний, лозунгов и популистских заявлений за упрощение прохождения подготовки в соответствующих учебных заведениях", — заявили в Росавиации.
При этом в ведомстве отметили, что законодательство не запрещает негосударственным авиационным учебным центрам реализовывать программу среднего профессионального образования по специальности летной эксплуатации летательных аппаратов.