Опрос показал, что россияне думают об уровне высшего образования в РФ

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Половина россиян считает, что уровень высшего образования в России занимает среднее положение в ряду других стран, одним из мировых лидеров нашу страну назвали 9% респондентов, а 16% отнесли ее к числу передовых стран, следует из опроса Фонда "Общественное мнение", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Половина опрошенных (50%) считает, что российское образование занимает среднее положение в ряду других стран. Так они ответили на вопрос "на ваш взгляд, по качеству высшего образования Россия является одним из мировых лидеров, входит в число передовых стран, находится где-то в середине или относится к отстающим странам?".

Отнесли Россию к передовым странам по качеству образования 16% опрошенных, сочли РФ одним из мировых лидеров — 9%, а 13% посчитали ее отстающей в этом отношении страной. Не смогли дать ответ 11% участников опроса.

Опрос "ФОМнибус" проводился 11–12 августа в 53 субъектах РФ среди 1,5 тысяч респондентов.