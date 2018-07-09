Пятница, 13: столичный вуз будет принимать документы абитуриентов ночью

МОСКВА, 9 июл ‒ РИА Новости. В пятницу, 13 июля, приемная комиссия Московского городского педагогического университета (МГПУ) будет работать до часа ночи 14 июля. Именно так в столичном вузе решили развеять страхи и суеверия, связанные с "днем неприятностей".

"Как известно, пятница, 13 – "день неприятностей", когда нужно постоянно быть начеку и остерегаться разного рода неудач", ‒ пояснили в пресс-службе МГПУ, добавив, что даже самые несуеверные абитуриенты сомневаются, можно ли в этот день подавать документы в вуз. "Наша приемная комиссия решила защитить абитуриентов от неудач и развеять все страхи", ‒ отметили в вузе.

Абитуриенты смогут подать документы в главном корпусе МГПУ. Ректор Игорь Реморенко проведет с ними встречу, ответив на все волнующие вопросы. Кроме того, в этот день абитуриентов ждет развлекательная программа ‒ фотозоны, живая музыка, конкурсы и подарки. С 20.00 начнется показ фильмов под открытым небом.