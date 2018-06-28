Более 70% учителей считают, что увеличивать число предметов ЕГЭ не нужно

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Более 70% российских учителей (72,3%) считают, что увеличивать количество школьных предметов, по которым сдается ОГЭ и ЕГЭ, не нужно, таковы результаты мониторинга эффективности школы, проведенного Институтом прикладных экономических исследований Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС.

"Учителя высказали мнение о том, есть ли необходимость в расширении числа общеобразовательных предметов, по которым проводится обязательная государственная итоговая аттестация, и полученный ответ можно расценивать как однозначно отрицательный", — говорится в исследовании, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В целом 27,7% опрошенных в 2017 году учителей заявили, что считают правильным увеличение числа предметов, по которым сдается ОГЭ и ЕГЭ. С их точки зрения, это приведет к повышению качества подготовки школьников. Не согласны с этим 72,3% респондентов.

"Вместе с тем, более половины респондентов (55%), считающих правильным увеличение числа обязательных предметов для прохождения ОГЭ и ЕГЭ, не смогли сказать, каким образом это повлияет на качество подготовки школьников. Уверены в том, что эта мера будет способствовать повышению уровня знаний учащихся, 21,5% учителей, а 23,5% высказали противоположную точку зрения", — отмечают исследователи.

При этом учителя дали неоднозначную оценку влияния введения ОГЭ и ЕГЭ на достижения школьников. Так, почти четверть (24,1%) респондентов заявили, что с введением ОГЭ и ЕГЭ уровень подготовки учащихся не повысился, а, наоборот, даже снизился. Две трети опрошенных учителей (66,1%) считают, что он повысился, но только по тем предметам, по которым учащиеся планируют сдавать экзамены. Лишь каждый десятый учитель (9,8%) считает, что знания школьников повысились по всем предметам.

Почти половина учителей (46,4%) считают, что итоги экзаменов объективно отражают уровень подготовки учащихся, 42,2% процента, однако, затруднились ответить. Не уверены в объективности результатов ОГЭ и ЕГЭ 11,4% респондентов.

Мониторинг проводился в 2014-2017 годах в Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях. Были опрошены учителя и родители школьников. Выборка составила 700-900 человек в зависимости от региона (в больших — 900, в маленьких — 700). Ошибка выборки — 1,5-2%.