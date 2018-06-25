НИЯУ МИФИ расширил перечень вступительных льгот для призеров олимпиад

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Победители и призеры олимпиад школьников с 8 по 11 класс смогут воспользоваться расширенным списком льгот при поступлении на программы бакалавриата и специалитета Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ), рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.

В этом году НИЯУ МИФИ существенно увеличил перечень льгот, предоставляемых победителям и призерам олимпиад. Призеры олимпиад текущего учебного года могут претендовать на поступление без вступительных испытаний, либо на получение 100 баллов по профильному предмету. Призеры олимпиад прошлых лет (за 8-10 класс) получат 100 баллов по профильному предмету, сообщила проректор НИЯУ МИФИ Елена Весна.

"Нам особенно важны абитуриенты, которые захотели стать инженерами не в последний момент, а задолго до окончания школы. Поэтому в портфолио мы учитываем достижения абитуриента в предметных олимпиадах не только в выпускном классе, а начиная с 8 класса", — рассказала она РИА Новости.

НИЯУ МИФИ также учитывает и другие достижения абитуриента, которые демонстрируют его инженерный склад мышления, добавила Елена Весна. Поэтому университет начисляет дополнительные баллы за участие школьника в предпрофессиональных экзаменах, в различных конкурсах инженерного мастерства, соревнованиях WorldSkills Juniors и другие активности подобного рода. Это поможет вузу привлечь наиболее мотивированных и подготовленных абитуриентов.

Подробнее со списком льгот при поступлении в НИЯУ МИФИ можно ознакомиться по ссылке.

НИЯУ МИФИ в июле также продолжит первую выездную приемную кампанию в регионах России. Абитуриенты бакалавриата, специалитета и магистратуры смогут встретиться с членами приемной комиссии университета во Владимире, Воронеже, Мурманске и Ульяновске 6-10 июля, задать свои вопросы и лично подать оригиналы документов для поступления. Подробная информация будет доступна на сайте Приемной комиссии НИЯУ МИФИ.