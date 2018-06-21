Нейроинтерфейс: как законнектиться с искусственным интеллектом

Мы живем в то время, когда уже каждый может повысить качество своей жизни с помощью новых технологий. Последние разработки ученых – нейроинтерфейсы – позволяют человеку обмениваться данными с искусственным интеллектом. О том, что такое нейроинтерфейс и как его применяют, – в инфографике "Социального навигатора" и Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А.