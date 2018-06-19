Образование на протяжении жизни: ваша траектория в опорном вузе

Узнавать новое, получить профессию, совершенствовать навыки можно в любом возрасте. Сегодня это называется непрерывным образованием, а создать траекторию обучения можно в опорном университете своего региона. Какие возможности предоставит вам опорный вуз и в каком возрасте вы можете стать его студентом – в инфографике "Социального навигатора" и Донского государственного технического университета.