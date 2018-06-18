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В России

Ректор СГТУ: проектная работа в вузах ‒ это вчерашний день

10:0018.06.2018
(обновлено: 10:02 18.06.2018)
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© Фото предоставлено пресс-службой Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю.А.Ректор Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. Игорь ПлевеРектор Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. Игорь Плеве
© Фото предоставлено пресс-службой Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю.А.

В связи с началом приемной кампании РИА Новости готовит серию интервью с ректорами ведущих российских вузов. Ректор Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. Игорь Плеве поделился своим видением развития инженерного образования.

‒ В России начинается приемная кампания. Игорь Рудольфович, назовите три аргумента в пользу того, чтобы абитуриенты принесли свои документы именно в СГТУ?

‒ Первый и главный аргумент ‒ стопроцентная гарантия трудоустройства наших выпускников. На них очень высокий спрос на рынке труда. На улице никто не остается.

Вузы России: навигатор абитуриента - 2018
© Инфографика
Вузы России: навигатор абитуриента - 2018
Во-вторых, СГТУ ‒ единственный вуз в регионе, который ведет обучение на военной кафедре, причем мы обучаем не только офицеров запаса, но и сержантов запаса. Ежегодно 240-270 студентов поступают на военную кафедру. Часть из них потом идет служить по контракту, часть ‒ в силовые ведомства региона.

Третий аргумент абитуриенты сами воочию увидят, когда придут в университет. У нас отличные аудитории, хорошо оснащенные мультимедийные и научные лаборатории, "Технариум", один из лучших в России научно-информационный центр.

‒ Саратов считается мощным центром подготовки инженерных кадров для страны. Каким вы видите будущее инженерного образования?

‒ Многие технические вузы стремятся к проектной деятельности, а мы считаем, что простая проектная деятельность – это вчерашний день. Главная проблема любого выпускника – умение работать в команде. Если ты занимаешься проектной деятельностью, ты работаешь сам на себя, самостоятельно выполняешь техническое задание.

Мы же стремимся к тому, чтобы работать с бакалаврами старших курсов в формате мини-заводов. К такой работе привлекаются несколько студентов, научные руководители, и все вместе они разрабатывают технологию производства той или иной детали. На выходе дипломный проект защищает не один бакалавр, а 6-7 человек.

Помимо мини-заводов, в университете формируются мини-стройка, мини-электростанция и пр. Это наше ноу-хау. Пока им охвачено всего 15 человек, но в следующем году в формате мини-заводов мы выпустим несколько сотен бакалавров.

Кроме того, завершено формирование единой информационной образовательной среды: весь образовательный процесс – начиная с лекций и семинаров, заканчивая методическими, лабораторными, экзаменационными работами ‒ полностью размещен в информационной среде. На любом этапе любой студент может зайти в эту среду, найти нужную лекцию, понять, какие ему предстоят методические и практические занятия. Все это в совокупности открывает возможности для творческой и самостоятельной работы учащихся.

‒ Перед многими ректорами российских вузов сейчас стоит стратегический выбор ‒ развивать СПО или прикладной бакалавриат? Какой выбор делаете вы?

Колледжи России 2018
© Инфографика
Навигатор абитуриента: колледжи России 2018
‒ Попытки заменить СПО прикладным бакалавриатом я считаю девальвацией высшего образования. В развитии системы СПО мы видим для себя важнейшую составляющую. Именно эта система обеспечивает наиболее качественную подготовку специалистов со средним профобразованием. Достаточно сказать, что 35% специальностей в регионе мы "закрываем" именно за счет выпускников СПО.

В этом году контрольные цифры приема в СПО ‒ 900 человек. На следующий год будет выделено более тысячи бюджетных мест по 30 направлениям подготовки.

‒ Не отстает ли при этом магистратура?

‒ Мы работаем над тем, чтобы магистратура стала более востребованной и современной. Во-первых, мы отказались от кафедрального принципа приема в магистратуру. Был определен перечень научных руководителей из числа наиболее крупных ученых нашего университета ‒ их примерно 15 человек. Именно они осуществляют набор в магистратуру, подбирают под конкретные исследования ведущих профессоров, создают современные научные магистерские программы, которые нацелены как на магистров, которые потом пойдут в аспирантуру, так и на тех, кто намерен после магистратуры уйти в производство.

Для усиления магистерских программ мы ввели основы предпринимательской деятельности в объеме 72 часов. Пусть наши магистры и не станут бизнесменами, но они будут иметь те азы предпринимательства, которые позволят им работать в самых разных структурах. Кроме того, все два года мы даем усиленную языковую и математическую подготовку.

‒ Какие наиболее перспективные научные разработки ведутся в университете?

Изделия с рубиновыми камнями, используемые при изготовлении часов на заводе ООО Полет-Хронос
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Российские ученые совершили прорыв в улучшении изделий из металла
‒ У нас много исследований, связанных с материаловедением в области биомедицины, машиностроения и самолетостроения. Наши ученые разрабатывают высокотехнологичные ресурсосберегающие процессы, создают наноматериалы для стоматологии, проводят исследования, связанные с фундаментальной прикладной фотоникой.

Мы стараемся сочетать фундаментальную науку с прикладными исследованиями. Возьмем, например, научно-образовательный центр "Системы искусственного интеллекта и нейротехнологий". Этот центр объединяет более 30 научных сотрудников, которые получают серьезную поддержку ФЦП (Федеральная целевая программа), РНФ (Российский научный фонд) и РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований).

Искусственный интеллект. Архивное фото
© Depositphotos / agsandrew
Российские ученые заставили нейросеть сомневаться по-человечески
Наши ребята работают над созданием нейроинтерфейсов "мозг-компьютер" и системы управления экзоскелетами. Они публикуются в ведущих научных журналах, сотрудничают с университетами Великобритании, США, Испании, Нидерландов и других стран. Такой центр дает серьезные преференции нашему университету как опорному вузу, который работает не только свой регион, но и на всю страну.

‒ Как складываются взаимоотношения между опорным университетом и региональной властью?

‒ Я бы очень хотел, чтобы наши взаимоотношения с региональной властью были партнерскими. Когда мы стали опорным вузом, в различных региональных структурах стали рассуждать примерно в таком духе: "Опорный вуз должен сделать для нас…". Получается улица с односторонним движением.

Большой помощи от региона мы не ждем, она нам и не требуется. Нам нужны партнерские отношения, чтобы университет привлекали к серьезным региональным проектам, чтобы он мог выполнять хоздоговорные работы на благо региона. Регион может рекомендовать своим структурам, чтобы они взаимодействовали с вузом, используя его научный потенциал.

Намечается создание саратовской агломерации, которая объединяет соседний город и три района. Предстоит разработка основных принципов формирования этой агломерации, создание единой энергосистемы, транспортной системы, экономической системы. По всем этим направлениям мы можем выступать не только как эксперты, но и как разработчики.

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