СФУ направит на поддержку талантливых абитуриентов более 25 млн рублей

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Сибирском федеральном университете (СФУ) разработали систему поощрения талантливых абитуриентов. В новом учебном году на стипендиальное и материальное поощрение первокурсников выделят более 25 миллионов рублей.

"Мы ведём систематическую работу по финансовой поддержке талантливых школьников, выбравших университет для продолжения образования. В категории первокурсников, претендующих на получение повышенной стипендии, традиционно попадают ребята, показавшие трудолюбие и прилежность в учёбе и набравшие высокие баллы ЕГЭ", – рассказал исполняющий обязанности ректора СФУ Владимир Колмаков.

В связи с проведением в Красноярске XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года и растущей популярностью студенческого спорта в вузе решили поддержать успешных молодых спортсменов. Поступившим в вуз в 2018 году победителям и призёрам чемпионатов и первенств мира, Европы, России по видам спорта, включённым во Всемирные и Всероссийские Универсиады, будет назначена стипендия размером 7 тысяч рублей.

"Неизменно мы готовы оказывать помощь абитуриентам из других городов и сел", – добавил Колмаков. Абитуриентам, проживающим за пределами Красноярска, вуз компенсирует проезд до места учебы в случае, если их средний балл при зачислении составил не менее 70.

Кроме того, абитуриенты, поступающие на направления и специальности, входящие в перечень приоритетных, будут получать дополнительно к академической стипендии 4 тысяч рублей. А победители и призёры школьных олимпиад, стобалльники и выпускники физико-математических классов СФУ со средним показателем ЕГЭ выше 70 баллов смогут рассчитывать на стипендию 12 тысяч рублей.

Сдавшие на высокий балл ЕГЭ по физике, информатике, химии, биологии, истории, обществознанию, иностранному языку и литературе вправе претендовать на стипендии от 5 до 7 тысяч рублей.

Первокурсники будут получать повышенную стипендию в течение первого семестра.