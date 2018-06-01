Монтеро де Педро: в магистратуре МИФИ есть все интересные мне научные темы

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) открыл двери для иностранных студентов менее десяти лет назад, однако за последние годы уже стал одним из самых интернациональных вузов России. Для чего выпускнику европейского вуза поступать в магистратуру российского ядерного университета? Насколько верны зарубежные стереотипы о жизни в России? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" рассказал гражданин Испании, студент магистратуры НИЯУ МИФИ Икер Монтеро де Педро.

- Икер, почему после завершения бакалавриата в Испании вы выбрали для обучения в магистратуре Россию?

- В свое время, когда я поступил в Университет Страны Басков, меня интересовали два направления – "материаловедение" и "энергетика". В результате, я выбрал своей специализацией в бакалавриате материаловедение. Но здесь, в МИФИ, я нашел возможность совместить оба своих главных увлечения.

Кроме того, Россия – одна из лидирующих стран в области энергетики, в том числе атомной энергетики. Поэтому я решил приехать сюда. Сейчас я заканчиваю первый курс магистратуры, мне предстоит учиться еще год.

- Сложно ли вам было поступить в МИФИ?

- Процедура была достаточно длительной. Какое-то время ушло на обмен письмами по электронной почте, на заполнение различных документов. Вступительный экзамен был приемлемого уровня сложности, в него входили общие вопросы по материаловедению.

- Чем, на ваш взгляд, отличаются университеты Испании и России?

— Мне кажется, сам учебный процесс различается не слишком сильно. И там, и там преподаватели читают лекции и задают студентам материал для самостоятельного изучения.

Одно из основных отличий – система оценивания успеваемости. Например, в испанских университетах нет зачетов "сдал – не сдал", студенты сдают только экзамены с оценкой. Во всем остальном все очень похоже.

Что касается размера учебной группы, то у меня есть преимущество и перед испанскими и перед российскими студентами: в моей англоязычной группе кроме меня учится только один студент. Для сравнения, в моей группе в Университете Страны Басков нас было 70 человек, в другой группе – 100 человек.

- Чем вы планируете заниматься после окончания обучения?

- Моя главная цель – постараться найти работу. Я бы не хотел сейчас ограничивать сферу поисков и отсекать варианты. Когда я начинал искать магистратуру, я не думал, что в конце концов приеду в Россию. Поэтому я буду рассматривать самые разные возможности.

Моя мечта – работать в космической промышленности. Поэтому я и выбрал специализацию в области материаловедения. Я хотел бы узнать, как разные материалы ведут себя при воздействии радиации. Тема моей магистерской диссертации – "Моделирование структурных изменений кристаллографической структуры в холоднокатаных листах Cu-Nb (медь-ниобий)". Я уверен, что знания, которые я приобретаю здесь, в МИФИ, пригодятся мне в будущей работе.

- Как изменилось ваше представление о России после приезда?

- В интернете можно встретить множество стереотипов о жизни в разных странах. Обычно говорят, что русские люди очень сдержанные и холодные. Но все, кого я здесь встретил, очень доброжелательные. У меня никогда не возникало проблем.

Думаю, что я преодолел тот стереотип, по крайней мере, лично для себя. Я всегда рассказываю своим родственникам и друзьям, что русские люди – уж точно не таковы, как о них говорят.

Конечно, есть и другой стереотип: "В России очень холодно!". Это тоже не совсем верно. Например, май этого года был невероятно теплым, температура воздуха была выше, чем у меня на родине.

- Что произвело на вас особое впечатление в Москве?

— Здесь так много людей! У нас в крупнейшем городе Страны Басков, Бильбао, примерно 300 тысяч жителей. А здесь, в Москве, — 12 миллионов. Поэтому, куда бы ты ни пошел, всюду много людей. В день Победы 9 мая я отправился в центр города, и поразился, сколько кругом было гуляющих.

© фото из личного архива Икера Монтеро де Педро Студент магистратуры НИЯУ МИФИ Икер Монтеро де Педро © фото из личного архива Икера Монтеро де Педро Студент магистратуры НИЯУ МИФИ Икер Монтеро де Педро

Я не думаю, что так обстоит дело по всей России, я уверен, что это особенность только столичного города.

- Планируете ли вы выучить русский язык?

- Я его уже учу, русский язык входит в магистерскую программу. Вместе со мной в языковой группе занимаются один студент из Египта и пятеро – из Нигерии.

— Много ли времени у Вас отнял процесс адаптации после приезда в Россию?

— Мне кажется, к погоде зимой в России никто никогда не привыкнет. Что же касается адаптации к культуре и к людям – немного времени. Я думаю, что мы не так уж сильно различаемся. На бытовом уровне для меня также все прошло гладко.

- Какие советы вы можете дать тем, кто решит получать высшее образование в России?

- Постарайтесь выучить основы русского языка перед приездом. Я это сделал, и это помогло мне делать покупки в магазине, спрашивать у водителей автобуса, доеду ли я до нужного места. Конечно, нельзя рассчитывать на то, что вы приедете и сразу же научитесь сносно говорить по-русски. Потратьте на изучение языка хотя бы три летних месяца перед приездом в Россию.

Что касается знания основ культуры и истории, я готовился по книгам, читал о главных исторических событиях России, начиная с варягов. Читал и о праздниках, чтобы понять, например, почему 1 и 2 мая – выходные дни, и что такого особенного происходит 31 декабря. Особенно трудно мне понять смысл Старого Нового года и обойтись без большого празднования 24 декабря.

- Вы собираетесь на Чемпионат мира по футболу?

— Я останусь в Москве до начала июля, и застану половину чемпионата. Если у меня будет хоть капля свободного времени среди зачетов и экзаменов, я, конечно, постараюсь посетить соревнования. Конечно, на главные матчи билетов уже не достать, но на менее значимые я постараюсь купить билет.



