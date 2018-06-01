РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Навигатор абитуриента
В России

Монтеро де Педро: в магистратуре МИФИ есть все интересные мне научные темы

08:5601.06.2018
0410
© Фото : страница НИЯУ МИФИ в FacebookНациональный исследовательский ядерный университет МИФИ в МосквеНациональный исследовательский ядерный университет МИФИ в Москве
© Фото : страница НИЯУ МИФИ в Facebook

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) открыл двери для иностранных студентов менее десяти лет назад, однако за последние годы уже стал одним из самых интернациональных вузов России. Для чего выпускнику европейского вуза поступать в магистратуру российского ядерного университета? Насколько верны зарубежные стереотипы о жизни в России? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" рассказал гражданин Испании, студент магистратуры НИЯУ МИФИ Икер Монтеро де Педро.

- Икер, почему после завершения бакалавриата в Испании вы выбрали для обучения в магистратуре Россию?

Одностенные углеродные нанотрубки сибирской компании OCSiAl
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Российские ученые предложили делать электронику из "углеродного гороха"
- В свое время, когда я поступил в Университет Страны Басков, меня интересовали два направления – "материаловедение" и "энергетика". В результате, я выбрал своей специализацией в бакалавриате материаловедение. Но здесь, в МИФИ, я нашел возможность совместить оба своих главных увлечения. 

Кроме того, Россия – одна из лидирующих стран в области энергетики, в том числе атомной энергетики. Поэтому я решил приехать сюда. Сейчас я заканчиваю первый курс магистратуры, мне предстоит учиться еще год.

- Сложно ли вам было поступить в МИФИ? 

Профессор Технического университета Либерец Чешской Республики Антон Фойтик
© Фото : НИЯУ МИФИ
Фойтик: уровень моих студентов в Москве гораздо выше, чем в других странах
- Процедура была достаточно длительной. Какое-то время ушло на обмен письмами по электронной почте, на заполнение различных документов. Вступительный экзамен был приемлемого уровня сложности, в него входили общие вопросы по материаловедению. 

- Чем, на ваш взгляд, отличаются университеты Испании и России? 

— Мне кажется, сам учебный процесс различается не слишком сильно. И там, и там преподаватели читают лекции и задают студентам материал для самостоятельного изучения. 

Одно из основных отличий – система оценивания успеваемости. Например, в испанских университетах нет зачетов "сдал – не сдал", студенты сдают только экзамены с оценкой. Во всем остальном все очень похоже.

Что касается размера учебной группы, то у меня есть преимущество и перед испанскими и перед российскими студентами: в моей англоязычной группе кроме меня учится только один студент. Для сравнения, в моей группе в Университете Страны Басков нас было 70 человек, в другой группе – 100 человек.

- Чем вы планируете заниматься после окончания обучения? 

Заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова
© РИА Новости
Эксперт: каждый второй иностранный студент намерен работать в России
- Моя главная цель – постараться найти работу. Я бы не хотел сейчас ограничивать сферу поисков и отсекать варианты. Когда я начинал искать магистратуру, я не думал, что в конце концов приеду в Россию. Поэтому я буду рассматривать самые разные возможности.

Моя мечта – работать в космической промышленности. Поэтому я и выбрал специализацию в области материаловедения. Я хотел бы узнать, как разные материалы ведут себя при воздействии радиации. Тема моей магистерской диссертации – "Моделирование структурных изменений кристаллографической структуры в холоднокатаных листах Cu-Nb (медь-ниобий)". Я уверен, что знания, которые я приобретаю здесь, в МИФИ, пригодятся мне в будущей работе. 

- Как изменилось ваше представление о России после приезда? 

Здание национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Первые студенты-атомщики из Турции получили диплом МИФИ
- В интернете можно встретить множество стереотипов о жизни в разных странах. Обычно говорят, что русские люди очень сдержанные и холодные. Но все, кого я здесь встретил, очень доброжелательные. У меня никогда не возникало проблем. 

Думаю, что я преодолел тот стереотип, по крайней мере, лично для себя. Я всегда рассказываю своим родственникам и друзьям, что русские люди – уж точно не таковы, как о них говорят. 

Конечно, есть и другой стереотип: "В России очень холодно!". Это тоже не совсем верно. Например, май этого года был невероятно теплым, температура воздуха была выше, чем у меня на родине.

- Что произвело на вас особое впечатление в Москве?

— Здесь так много людей! У нас в крупнейшем городе Страны Басков, Бильбао, примерно 300 тысяч жителей. А здесь, в Москве, — 12 миллионов. Поэтому, куда бы ты ни пошел, всюду много людей. В день Победы 9 мая я отправился в центр города, и поразился, сколько кругом было гуляющих.

© фото из личного архива Икера Монтеро де ПедроСтудент магистратуры НИЯУ МИФИ Икер Монтеро де Педро
© фото из личного архива Икера Монтеро де Педро
Студент магистратуры НИЯУ МИФИ Икер Монтеро де Педро
Я не думаю, что так обстоит дело по всей России, я уверен, что это особенность только столичного города.

- Планируете ли вы выучить русский язык? 

Зачем нужно учить русский язык
© РИА Новости, Инфографика
Зачем нужно учить русский язык
- Я его уже учу, русский язык входит в магистерскую программу. Вместе со мной в языковой группе занимаются один студент из Египта и пятеро – из Нигерии.

— Много ли времени у Вас отнял процесс адаптации после приезда в Россию? 

— Мне кажется, к погоде зимой в России никто никогда не привыкнет. Что же касается адаптации к культуре и к людям – немного времени. Я думаю, что мы не так уж сильно различаемся. На бытовом уровне для меня также все прошло гладко.

- Какие советы вы можете дать тем, кто решит получать высшее образование в России?

Вузы России: навигатор абитуриента - 2018
© Инфографика
Вузы России: навигатор абитуриента - 2018
- Постарайтесь выучить основы русского языка перед приездом. Я это сделал, и это помогло мне делать покупки в магазине, спрашивать у водителей автобуса, доеду ли я до нужного места. Конечно, нельзя рассчитывать на то, что вы приедете и сразу же научитесь сносно говорить по-русски. Потратьте на изучение языка хотя бы три летних месяца перед приездом в Россию.

Что касается знания основ культуры и истории, я готовился по книгам, читал о главных исторических событиях России, начиная с варягов. Читал и о праздниках, чтобы понять, например, почему 1 и 2 мая – выходные дни, и что такого особенного происходит 31 декабря. Особенно трудно мне  понять смысл Старого Нового года и обойтись без большого празднования 24 декабря.

- Вы собираетесь на Чемпионат мира по футболу?

— Я останусь в Москве до начала июля, и застану половину чемпионата. Если у меня будет хоть капля свободного времени среди зачетов и экзаменов, я, конечно, постараюсь посетить соревнования. Конечно, на главные матчи билетов уже не достать, но на менее значимые я постараюсь купить билет.


Комментировать
В России
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена