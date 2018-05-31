Кабмин РФ одобрил проект о создании единых военных учебных центров в вузах

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, предполагающий замену нескольких существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единые военные учебные центры, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования военной подготовки студентов федеральных государственных образовательных организаций высшего образования и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в перечне поручений.

Отмечается, что законопроектом предлагается заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки – военные учебные центры. Цель законопроекта – повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки.

Добавляется, что проект федерального закона рассмотрен и одобрен 21 мая на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.