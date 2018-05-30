Кабмин РФ обсудит унификацию подразделений военной подготовки в вузах

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в среду обсудит законопроект, предполагающий замену нескольких существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единые военные учебные центры, сообщает кабмин.

"Законопроектом предлагается заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки – военные учебные центры. Цель законопроекта – повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки", — говорится в сообщении.

Добавляется, что проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования военной подготовки студентов федеральных государственных образовательных организаций высшего образования и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" рассмотрен и одобрен 21 мая на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.

Также на заседании рассмотрят законопроект, направленный на регулирование ротации госслужащих. "Цель законопроекта – совершенствование правового регулирования вопросов ротации государственных гражданских служащих и повышение мотивации к её проведению", — говорится в сообщении.