Общественная палата РФ запускает интернет-приемную по вопросам сдачи ЕГЭ

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Общественная палата РФ запускает интернет-приемную, посвященную Единому государственному экзамену, на вопросы школьников и родителей ответят эксперты Рособрнадзора, Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) и департамента образования Москвы, сообщает пресс-служба ОП РФ.

Основная волна ЕГЭ началась 28 мая. Она пройдет до 2 июля. В текущем году ЕГЭ будут сдавать 730 тысяч человек.

"В дни проведения основного этапа ЕГЭ-2018… в Общественной палате РФ будет работать онлайн-приемная, куда сможет обратиться любой желающий", — сказала заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию науки и образования Людмила Дудова, ее слова приводит пресс-служба палаты.

Отмечается, что в 2017 году более 1,5 тысячи россиян обратились на горячую линию Общественной палаты, посвященную вопросам подготовки и проведения ЕГЭ.