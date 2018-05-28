Национальный рейтинг CWUR среди университетов Проекта 5-100

"Социальный навигатор" и Центр всемирного рейтинга университетов (CWUR) впервые представили Национальный рейтинг среди университетов Проекта 5-100. Рейтинг CWUR составляется без использования опросов и анкетирования университетов. Оценка ведется по следующим семи показателям: качество преподавания, востребованность выпускников на рынке труда, качество научно-преподавательского состава, количество публикаций, их качество, влияние в научной среде и цитируемость.