Рособрнадзор: ОГЭ в 2018 году сдадут 1,3 млн выпускников девятых классов

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2018 году сдадут 1,3 миллиона учеников девятых классов, говорится в материалах к пресс-конференции в Рособрнадзоре.

"ОГЭ в 2018 году будут сдавать 1 миллион 325 тысяч школьников, что на 74 тысячи больше, чем годом ранее. В их числе 16,6 тысячи участников с ограниченными возможностями здоровья", — говорится в материалах Рособрнадзора.

Отмечается, что проведение ОГЭ для выпускников девятых классов началось 25 мая, продлится основной период до 29 июня.