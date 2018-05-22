Ректор РУДН ожидает весомого роста доходов от проекта "Экспорт образования"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Доходы от проекта "Экспорт образования" в РФ к 2025 году должны увеличиться до более чем 373 миллиардов рублей, заявил ректор РУДН Владимир Филиппов на международном форуме ведущих университетов Quacquarelli Symonds WorldWide (QS WW).

Приоритетный проект "Экспорт образования", курируемый Минобрнауки РФ, реализуется с мая 2017 года по ноябрь 2025 года включительно. Ключевая цель проекта — повысить привлекательность и конкурентоспособность российского образования на международном рынке образовательных услуг и таким образом нарастить несырьевой экспорт РФ. В перечень вузов-участников вошли 39 вузов, среди которых МГУ, РУДН, ВШЭ, МГИМО, первый МГМУ имени Сеченова, сельско-хозяйственная академия, а также ряд транспортных вузов.

"Суть цели проекта и показатели по доходам подтверждают вышеуказанные интересы правительств. Доходы от экспорта на образование по проекту за 2017 год составили 84,7 миллиардов рублей, на 2020 планируется 135,3 миллиардов рублей, на 2023 — 252,8 миллиардов рублей и на 2025 год – 373,1 миллиарда рублей", — сказал Филиппов.

Также он отметил, что этот проект "предусматривает целый комплекс мер по созданию условий для интернационализации университетов – в частности, с целью развития академической мобильности, увеличения числа обменных и совместных образовательных программ, упрощения процедуры поступления и создание необходимых условий обучения иностранных студентов".